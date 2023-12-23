【歡度聖誕】落區視察廟街及西九市集　李家超：相信聖誕氣氛能延續到農曆新年

▲ 李家超今日落區視察西九聖誕市集及廟街夜市。

聖誕佳節將至，特首李家超今日（23日）下午落區到廟街及西九聖誕市集，與檔販交流和品嚐街頭美食。

李家超今午先前往廟街夜市，與檔販交流，先後視察多個攤檔，包括飛機欖、尼泊爾街頭小食、土耳其咖啡及港式糕點等，並即場付款試飲試食，強調要推廣經濟。他又說，聖誕將至，希望搞好氣氛，大家都開開心心。

有售賣港式懷舊小食攤檔的負責人指，雖然聖誕長假期出境人流達高峰，但亦有不少旅客訪港，夜市展開至今人流暢旺，吸引南韓、法國等各地旅客到來，希望政府加強推廣本土小販文化。有港式糕點攤檔檔主則反映，夜市銷情不錯，生意較以往在同區擺檔增加3至4成，相信是因政府大力宣傳。

另有檔主提到，期望延長夜市期限；有地區人士則指出，夜市目前僅由每日下午2時營業至11時，很多遊客反映營業時間太早結束，希望可延長時間，達致「夜繽紛」效果。至於有檔主希望當局在同區更多街道舉辦夜市，李家超回應稱，「沒有最好只有更好」，會多落區聽意見。

李家超視察期間多次向市民揮手，有人要求與他合照，他逗留大約20分鐘後離開。 文化體育及旅遊局長楊潤雄、旅發局總幹事程鼎一和油麻地廟街販商商會主席陳錦榮亦有同行。

李家超之後轉到西九聖誕市集視察。李家超視察後見記者指，很快便到聖誕節，今日落區主要是想跟市民感受節日氣氛，看到不論是跟寵物、 三五知己，或家人到訪西九聖誕市集的市民和旅客，都十分開心，面露笑容，「有人買食物吃、買酒飲， 有人聽音樂， 有人則打卡， 各有不同享受方法」；又指感受檔販售賣的商品和食物有心思。

李家超續稱，全新推出的廟街夜繽紛，是希望讓本地居民和旅客製造新經歷，而他今日到場時感受到氣氛熱烈、人來人往，不同檔主都反映生意比預期好。他形容不同活動令各區人流增加，很開心見到經濟搞活起來，但更開心見到大家利用假期在香港不同地方，找到享受和欣賞的方法，度過空餘時間。

李家超又提到，知道很多香港市民會趁長假期外遊， 明白外遊是港人生活習慣，但同時本港有700多萬人，仍有很多市民留港，有很大消費群，最重要是活動多姿多彩，有多些人參與。他希望食肆、店鋪和市民一同參與，想辦法令香港更多姿多彩「搞得更活」， 吸引本地及旅客消費，例如食肆提供良好消費體驗、多元食物選擇、新菜色等。他形容在相關範疇上「最叻就是香港人、就是經營者」，相信香港人「有橋、有方法」。

李家超亦說，多個地方現時都安排了不同活動，包括工展會、冬日美食節、西九聖誕市集、廟街夜繽紛等，呼籲市民盡量利用假期， 在空餘時間出來走一走， 開開心心令聖誕氣氛延續至農曆新年。

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責任編輯：梁薾心