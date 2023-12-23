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RubberBand音樂會丨繆浩昌怕綵排太投入爛聲　主音6號：時代令我哋沉重咗

娛樂 17:25 2023/12/23

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RubberBand

《RubberBand  <Juntos> 音樂會》將於明天（12月24日）舉行，同名專輯《Juntos》亦將於明日起推出。開騷在即，RubberBand主音「6號」繆浩昌透露樂隊的綵排狀況，同時也分享專輯與音樂會之間有何關連。
 
跟過去一樣，RubberBand這次繼續未有在《Juntos》專輯封套露面，但封面設計概念就比過去的《i》專輯來得輕鬆，主音6號說：「社會時代令我哋沉重咗，今次想幽默啲、搞笑啲，所以請攝影師飛咗去日本拍攝，而整個Concept就是大人玩遊戲。」

最新專輯《Juntos》。

反映心路歷程

這次拍攝找來6位特約演員飾演搞笑的麻甩佬，雙腳互相綑綁著，玩起大家十分熟悉的二人三足。6號續道：「佢哋一齊向前行緊同一方向，過程中可能有人會跌有人一仆一碌，但呢個正正就係我哋好想要得到嘅一個畫面，好因為呢個係我哋做《Juntos》嘅心路歷程。」

他續指：「我哋4個有時要互相妥協，就算向緊同一方向，但唔係100米運動員保特咁各自各去衝刺，而係幾個人綁住一齊衝向前，呢個幾反映到我哋今次做專輯中間嘅起起跌跌。」拍攝過程需然有了Concept，但一班演員與攝影師撞出了一些很有趣的火花，表現出童真一面。

繼續保留童趣
 
其實音樂會和專輯不僅用上同一名字，就連製作細節上都環環相扣，6號道：「兩件事都係以『Juntos』命名，都係講緊一班人做一件事，一齊玩樂。演唱會Poster就用小朋友去拍攝，唱片封套會見返小朋友大個咗，喺社會上繼續保留童趣。不論音樂會或是專輯，我哋都好想表達出，希望大家繼續都會快快樂樂，或者保留同人相處嘅熱情。」
 
明天就是RubberBand音樂會舉行的日子，6號亦透露了準備的進度，說：「綵排進度OK，呢排都係練少玩嘅歌，少玩嘅包括新碟嘅歌，自己作為主音，喺保留聲線咁多次都係學習緊，有時可能太過投入就用得盡咗，仲有幾日綵排可能會慳慳地。」

適逢明天是平安夜， RubberBand可會在台上唱聖誕歌呢？6號表示：「呢個賣下關子，我哋盡量6場rundown都唔想太一樣，聖誕歌或者係應節嘅歌，會有少少做點綴。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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