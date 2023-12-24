【天氣預報】聖誕節長假天氣持續嚴寒　最快拆禮物日氣溫才逐步回升

▲ 天氣寒冷下，市民穿大量禦寒衣物。( 陳靜儀攝 )

聖誕節長假天氣持續嚴寒，本港將迎來自2014年以來首個寒冷聖誕節，今日（24日）凌晨上水等新界地區最低僅3度，整體氣溫介乎10至16度；聖誕節早上本港多區只得10度或以下，最快本周二(26日)、拆禮物日氣溫才逐步回升至最高18度。

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天文台指，冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。預測本港今日天晴、早晚寒冷。日間非常乾燥，吹和緩北風，離岸風勢清勁。展望聖誕節早上仍然寒冷，日間非常乾燥。隨後兩三日氣溫逐漸回升。

記者：陳麗娜