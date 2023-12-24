  • 14°C
香港時間 : 20231224日 (週日) 11:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣預報】聖誕節長假天氣持續嚴寒　最快拆禮物日氣溫才逐步回升

社會 10:47 2023/12/24

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

天氣寒冷下，市民穿大量禦寒衣物。( 陳靜儀攝 )

聖誕節長假天氣持續嚴寒，本港將迎來自2014年以來首個寒冷聖誕節，今日（24日）凌晨上水等新界地區最低僅3度，整體氣溫介乎10至16度；聖誕節早上本港多區只得10度或以下，最快本周二(26日)、拆禮物日氣溫才逐步回升至最高18度。

點擊圖片放大
+6
+5

天文台指，冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。預測本港今日天晴、早晚寒冷。日間非常乾燥，吹和緩北風，離岸風勢清勁。展望聖誕節早上仍然寒冷，日間非常乾燥。隨後兩三日氣溫逐漸回升。

記者：陳麗娜

相關文章

【突發新聞】本地漁民公海疑撈獲人類骸骨　返抵筲箕灣避風塘報案
今日 09:52
【突發新聞】本地漁民公海疑撈獲人類骸骨　返抵筲箕灣避風塘報案
【天氣報告】新界市區氣溫驟降至10度以下　大老山低見3.6度
23:46 2023/12/20
【天氣報告】新界市區氣溫驟降至10度以下　大老山低見3.6度
【天氣報告】天文台下午4時30分發出霜凍警告　明早高地或新界北料結霜
16:46 2023/12/23
【天氣報告】天文台下午4時30分發出霜凍警告　明早高地或新界北料結霜

你可能感興趣

【突發新聞】本地漁民公海疑撈獲人類骸骨　返抵筲箕灣避風塘報案
今日 09:52
【突發新聞】本地漁民公海疑撈獲人類骸骨　返抵筲箕灣避風塘報案
【天氣報告】新界市區氣溫驟降至10度以下　大老山低見3.6度
23:46 2023/12/20
【天氣報告】新界市區氣溫驟降至10度以下　大老山低見3.6度
【天氣報告】天文台下午4時30分發出霜凍警告　明早高地或新界北料結霜
16:46 2023/12/23
【天氣報告】天文台下午4時30分發出霜凍警告　明早高地或新界北料結霜
新界 天氣 上水 聖誕節 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月24日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月24日 時間04:05）
學好英文︱12條聖誕問答遊戲學英文生字答案
學好英文︱12條聖誕問答遊戲學英文生字答案