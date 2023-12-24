【天氣預報】聖誕節長假天氣持續嚴寒 最快拆禮物日氣溫才逐步回升 社會 10:47 2023/12/24 分享： 分享： 熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 ▲ 天氣寒冷下，市民穿大量禦寒衣物。( 陳靜儀攝 ) 聖誕節長假天氣持續嚴寒，本港將迎來自2014年以來首個寒冷聖誕節，今日（24日）凌晨上水等新界地區最低僅3度，整體氣溫介乎10至16度；聖誕節早上本港多區只得10度或以下，最快本周二(26日)、拆禮物日氣溫才逐步回升至最高18度。 ▼點擊圖片放大 +6 +5 天文台指，冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。預測本港今日天晴、早晚寒冷。日間非常乾燥，吹和緩北風，離岸風勢清勁。展望聖誕節早上仍然寒冷，日間非常乾燥。隨後兩三日氣溫逐漸回升。記者：陳麗娜 相關文章 【突發新聞】本地漁民公海疑撈獲人類骸骨 返抵筲箕灣避風塘報案 今日 09:52 【突發新聞】本地漁民公海疑撈獲人類骸骨 返抵筲箕灣避風塘報案 【天氣報告】新界市區氣溫驟降至10度以下 大老山低見3.6度 23:46 2023/12/20 【天氣報告】新界市區氣溫驟降至10度以下 大老山低見3.6度 【天氣報告】天文台下午4時30分發出霜凍警告 明早高地或新界北料結霜 16:46 2023/12/23 【天氣報告】天文台下午4時30分發出霜凍警告 明早高地或新界北料結霜 你可能感興趣 【突發新聞】本地漁民公海疑撈獲人類骸骨 返抵筲箕灣避風塘報案 今日 09:52 【突發新聞】本地漁民公海疑撈獲人類骸骨 返抵筲箕灣避風塘報案 【天氣報告】新界市區氣溫驟降至10度以下 大老山低見3.6度 23:46 2023/12/20 【天氣報告】新界市區氣溫驟降至10度以下 大老山低見3.6度 【天氣報告】天文台下午4時30分發出霜凍警告 明早高地或新界北料結霜 16:46 2023/12/23 【天氣報告】天文台下午4時30分發出霜凍警告 明早高地或新界北料結霜 新界 天氣 上水 聖誕節 天文台