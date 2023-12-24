新聞女王丨超忙佘詩曼堅持抽空為病童打氣　孝順女阿佘與媽媽過聖誕

▲ 佘詩曼為一眾生命小戰士打氣。

近日因TVB台慶劇《新聞女王》而人氣進一步攀升的「Man姐」佘詩曼愛心爆棚，在前一晚冬至（12月22日）在澳門出席《新聞女王》大結局宣傳活動，在昨日（12月23日）在香港出席溫馨的「小戰士聖誕小派對」，與患有癌病及已康復的小朋友歡度佳節，阿佘與小朋友打成一片。

活動在旺角漢師德萃學校舉行，阿佘與50位生命小戰士的家庭和孩子玩遊戲、送小禮物等。

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用生命幫助生命

佘詩曼在台上分享稱：「非常高興能見到這麼多位可愛的小戰士及家長們，祝願大家身體健康，因為擁有健康的身體並非一件容易的事，並不是每個人都能輕易擁有的。」

阿佘續指：「正因為如此，擁有健康身體的我們，更應該珍惜自己的生命，更希望各位可以用生命去幫助生命。深知各位家長平日裡照顧小戰士的辛勞，亦承受著非常大的壓力，因此今天希望在這裡，能互相鼓勵，共同加油，讓我們用愛心和堅持，為點燃希望的火炬，讓每一位小戰士和家長感受到無限的溫暖和關懷。」

追求者放馬過來

工作超忙也抽空出席是次活動，阿佘表示因早已應承出席，況且本身也希望在聖誕前夕帶歡樂給癌病小朋友，給予他們正能量。而且阿佘指，照顧病童的家人亦很辛苦，更加要打氣鼓勵。

至於聖誕節，一向孝順的阿佘將與媽媽和朋友齊開派對。不過問會否太忙碌，令追求者很難約她，阿佘幽默地回應：「佢哋試下啦！」