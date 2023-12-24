舊衣Mix & Match    襯出綠色聖誕Party Look

▲ 煤氣公司與THEi 香港高等教育科技學院及聖雅各福群會社企Green Ladies合辦「衣物達人Mix & Match X聖誕日式飾物製作」環保工作坊。

聖誕節、新年期間，不少市民添置新裝出席派對、遊玩「打卡」。有機構在聖誕前夕舉辦環保工作坊，由時裝設計課程的師生團隊親授聖誕Mix & Match穿搭技巧，並教導大家以舊衣物製作聖誕飾物，讓舊衣重生，過一個綠色聖誕。

近年，「快時尚」（Fast Fashion）、「即時時尚」（Real-time Fashion）大行其道，但也引起大眾關注其對環境的影響。聖誕前夕的「置裝」高峰期，煤氣公司、 THEi 香港高等教育科技學院，及聖雅各福群會的社企Green Ladies 合作舉辦環保工作坊，分享穿搭技巧及製作日式聖誕飾物，賦予舊衣物新生命，為可持續時裝出一分力。

▲ （左起）THEi時裝設計課程學生Sarah、助理教授張玲、學生Karen、學生Emily及畢業生Rana組成時尚團隊，分享穿搭技巧。

時裝達人傳授配襯技巧

環保工作坊邀請THEi時裝設計課程師生團隊，以專業知識教導參加者穿搭技巧，例如善用家裡的衣物，配以聖誕印花單品作點綴，可以穿得時尚又應節。

THEi時裝設計課程畢業生兼時裝達人KOL Rana，便即場示範配襯衣物技巧，她建議可作多層次穿搭：「同一件單品外搭毛衣、大褸，或者內襯T-shirt、背心，再簡單加上絲巾、頸鏈等配飾，甚至撞色襯搭注入新意，便可輕易轉換形象。」

▲ THEi時裝設計課程畢業生兼時裝達人KOL Rana（右）及學生Emily示範善用家中衣物，配襯出具節日氣氛又時尚的造型。

另外，工作坊參加者以舊衣物製作日式聖誕飾物，參加者都覺得改造舊衣並沒想像中困難，很快便完成作品，而且非常實用，又表示日後會應用工作坊學習到的穿搭技巧，舊衣新穿，減少購買新衣。

是次環保工作坊於寄賣二手時裝的環保社企Green Ladies店內舉行，參加者帶備舊衣物捐贈予Green Ladies，一同實踐「I SECOND」的環保概念，支持時裝重用。

▲ 環保工作坊參加者學習以舊衣物製作聖誕飾物。

THEi時裝設計課程助理教授張玲認為，工作坊可以讓她及團隊發揮專業知識，分享給大眾如何將舊衣賦予新生命，別具意義。「能夠讓學生運用專業時尚觸覺和知識，將可重複使用的衣物重新搭配，創造出最時尚的造型，體現了可持續時尚的理念。」她表示。

今次是煤氣公司首次夥拍THEi 及Green Ladies舉辦環保工作坊，目的是加強大眾對ESG的認識及實踐環保，煤氣公司期望日後再舉辦同類活動，透過學習穿搭技巧及製作飾物，讓衣物的生命得以延長，減少浪費。詳細可留意Towngas Low Carbon Action! Facebook專頁。