不正常愛情研究所丨J2主持文頌男患癌覆診跪等3小時　每4小時食嗎啡止痛

▲ J2節目《不正常愛情研究所》主持文頌男不幸患癌。

J2節目《不正常愛情研究所》主持人文頌男（Koba）早前在個人社交平台自揭患癌症，在IG寫道：「我幾個月前確診自己有癌症，依家有一個大概6×6×4cm 咁大嘅惡性腫瘤喺我嘅椎間近盤骨附近嘅位置，因為壓住咗啲神經，所以行動唔方便同週不時會劇痛。」

他表示，在兩個月前已停工休養，最近開始接受化療，冇工開兼醫療費用龐大，他在社交平台亦發文青表示希望可眾籌醫藥費用。

J2主持文頌男自揭盤骨患癌 Koba透露病況：周不時會劇痛

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

食嗎啡止痛

在昨日（12月23日），文頌男透露新況稱：「每次都要等兩、三個鐘，因為我坐唔到、會痛，所以次次都係跪喺到等，有時太攰就要瞓病床等。」

另外，他分享一張卧床照片表示：「跪完3個鐘即刻要趕去另一間，跪得太攰今次要瞓病床喇，最後由朝早9點搞到下晝6點，而家終於可以返屋企抖抖。#瞓得耐下肢都會痺痛」

此外，他上載一段自己剃光頭的片段，模住頭稱︰「我前幾日走咗去剃咗個頭，因為做化療日日都甩好多頭髮，咁就好唔方便，所以索性剷晒佢。」並留言寫道：「人生第一次剃光頭，真係好唔慣🧑‍🦲🧑‍🦲 冇曬啲頭髮好鬼凍呀🥶 順便多謝大家啲鼓勵留言，同埋收到好多款項💰 真的非常感激‼️」同時透露，每4小時要食嗎啡止痛。