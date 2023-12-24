【2023聖誕】聖誕長假外遊潮未止　訪澳港人塞爆港珠澳大橋

▲ 聖誕長假外遊潮未止，訪澳港人塞爆港珠澳大橋。（讀者提供）

聖誕長假踏入第二日，持續有港人離境外遊，今早港珠澳大橋人頭湧湧，輪候乘坐接駁巴士前往澳門口岸的大堂，擠滿等候的港人。

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根據澳門治安警察局口岸實時出入境網上系統顯示，正午香港抵澳門入境大堂暢通，平均通關時間約為15分鐘。

事實上，昨日聖誕長假首日，共有506,953人次香港居民出境，當中港珠澳大橋處理62,738人次，數量僅次於112,740人次的羅湖、98,559人次的落馬洲支線及60,449人次的機場。

記者：陳麗娜