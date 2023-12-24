【2023聖誕】聖誕長假外遊潮未止 訪澳港人塞爆港珠澳大橋 社會 12:29 2023/12/24 分享： 分享： 熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 ▲ 聖誕長假外遊潮未止，訪澳港人塞爆港珠澳大橋。（讀者提供） 聖誕長假踏入第二日，持續有港人離境外遊，今早港珠澳大橋人頭湧湧，輪候乘坐接駁巴士前往澳門口岸的大堂，擠滿等候的港人。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 根據澳門治安警察局口岸實時出入境網上系統顯示，正午香港抵澳門入境大堂暢通，平均通關時間約為15分鐘。事實上，昨日聖誕長假首日，共有506,953人次香港居民出境，當中港珠澳大橋處理62,738人次，數量僅次於112,740人次的羅湖、98,559人次的落馬洲支線及60,449人次的機場。記者：陳麗娜 相關文章 【歡度聖誕】康文署聖誕期間加強巡邏 打擊亂拋垃圾非法擺賣 16:19 2023/12/23 【歡度聖誕】康文署聖誕期間加強巡邏 打擊亂拋垃圾非法擺賣 【歡度聖誕】落區視察廟街及西九市集 李家超：相信聖誕氣氛能延續到農曆新年 18:40 2023/12/23 【歡度聖誕】落區視察廟街及西九市集 李家超：相信聖誕氣氛能延續到農曆新年 【天氣預報】聖誕節長假天氣持續嚴寒 最快拆禮物日氣溫才逐步回升 今日 10:47 【天氣預報】聖誕節長假天氣持續嚴寒 最快拆禮物日氣溫才逐步回升 你可能感興趣 【歡度聖誕】康文署聖誕期間加強巡邏 打擊亂拋垃圾非法擺賣 16:19 2023/12/23 【歡度聖誕】康文署聖誕期間加強巡邏 打擊亂拋垃圾非法擺賣 【歡度聖誕】落區視察廟街及西九市集 李家超：相信聖誕氣氛能延續到農曆新年 18:40 2023/12/23 【歡度聖誕】落區視察廟街及西九市集 李家超：相信聖誕氣氛能延續到農曆新年 【天氣預報】聖誕節長假天氣持續嚴寒 最快拆禮物日氣溫才逐步回升 今日 10:47 【天氣預報】聖誕節長假天氣持續嚴寒 最快拆禮物日氣溫才逐步回升 落馬洲 羅湖 口岸 出入境管制 機場 澳門 巴士 香港 港珠澳大橋