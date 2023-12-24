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【優惠】尖沙咀海運戲院新年推電影盲盒活動　$31收看新片只限一場

社會 12:44 2023/12/24

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

（嘉禾圖片）

嘉禾尖沙咀海運戲院新一年推出電影盲盒推廣活動，只需$31即可收看新片，由戲院決定哪一齣新片，只限明年1月4日晚上9時45分一場。入場人士需自攜3D眼鏡，或於戲院票房購買，每副只售 $10。詳情即看【下一頁】

記者：陳麗娜

 

 

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