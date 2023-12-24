【優惠】尖沙咀海運戲院新年推電影盲盒活動 $31收看新片只限一場 社會 12:44 2023/12/24 分享： 分享： 熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 ▲ （嘉禾圖片） 嘉禾尖沙咀海運戲院新一年推出電影盲盒推廣活動，只需$31即可收看新片，由戲院決定哪一齣新片，只限明年1月4日晚上9時45分一場。入場人士需自攜3D眼鏡，或於戲院票房購買，每副只售 $10。詳情即看【下一頁】記者：陳麗娜 相關文章 【歡度聖誕】機場人頭湧湧市民出遊過聖誕 黃家和：料數十億元消費力外流 18:35 2023/12/22 【歡度聖誕】機場人頭湧湧市民出遊過聖誕 黃家和：料數十億元消費力外流 【六合彩】頭獎基金1,300萬元 撞賽馬須順延到周日平安夜攪珠 11:24 2023/12/23 【六合彩】頭獎基金1,300萬元 撞賽馬須順延到周日平安夜攪珠 【VISA搭車】港鐵今起接受用VISA卡出入閘 乘客：更方便又可儲分 14:15 2023/12/23 【VISA搭車】港鐵今起接受用VISA卡出入閘 乘客：更方便又可儲分 你可能感興趣 【歡度聖誕】機場人頭湧湧市民出遊過聖誕 黃家和：料數十億元消費力外流 18:35 2023/12/22 【歡度聖誕】機場人頭湧湧市民出遊過聖誕 黃家和：料數十億元消費力外流 【六合彩】頭獎基金1,300萬元 撞賽馬須順延到周日平安夜攪珠 11:24 2023/12/23 【六合彩】頭獎基金1,300萬元 撞賽馬須順延到周日平安夜攪珠 【VISA搭車】港鐵今起接受用VISA卡出入閘 乘客：更方便又可儲分 14:15 2023/12/23 【VISA搭車】港鐵今起接受用VISA卡出入閘 乘客：更方便又可儲分 著數優惠 文娛藝術 電影院 3D 電影 尖沙咀