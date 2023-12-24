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宅男女神丨張沛樂陳國麟聖誕情侶放閃　沙律刻意遮肚惹大肚疑雲【多圖】

娛樂 13:20 2023/12/24

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

張沛樂與陳國麟放閃。

去年，宅男女神「沙律」張沛樂（Charlotte）與拍拖1年的ERROR成員保錡分手後，在10月被爆與現年38歲的無綫J2ers陳國麟（Doniven）拍拖。

在10月時，沙律與男友陳國麟到泰國補祝她的32歲生日，當時沙律已不避嫌於個人IG晒合照，令戀情曝光。

在昨晚（12月23日），張沛樂與陳國麟都在個人社交平上載二人溫馨合照，彼此宣示主權放閃。相中二人戴上聖誕帽，在聖誕樹旁擁抱，甜蜜到爆，張沛樂寫道：「Merry Christmas！祝全人類都每天都開心！充滿愛玩得開心啲！」

可是，張沛樂每張相片都遮肚，引起網民熱議她是否有喜，但二人暫未有回應。

性感女神丨沙律張沛樂戀上無綫J2ers　新歡陳國麟做節目騷親嘴照放閃【多圖】

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戀情有跡可尋

其實兩人戀情早有跡可尋，在今年8月10日，沙律於IG上載單人照，當時陳國麟留言：「個攝影師真係有料」，翌日陳國麟上載一張同背景的單人照，而沙律即留言：「個攝影師影得幾好」，二人均以白色情侶裝示人，兼為對方操刀影靚相。

另外，於10月播出的J2節目《不正常愛情研究所》內，由於主題為「情侶合照二三事」，所有主持被要求自備一張跟伴侶的親密照，為保私隱另一半的樣貌都被貼紙遮住。

當中陳國麟分享一張跟女友咀嘴的合照，當Jojo八掛想撕開貼紙，一睹陳國麟女友樣貌時，嚇到他即刻想搶回照片，如此緊張只因當時他與「沙律」張沛樂戀情正式公開。

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回顧張沛樂戀情

現年32歲的「沙律」張沛樂（Charlotte）因為身材驕人成不少人女神。原為模特兒的她於2016年參加ViuTV節目《美選D.n.A》而入行，雖然在比賽中八強止步，但因天使臉孔與魔鬼身材獲得不少ViuTV的工作機會。

在參加《美選D.n.A》時，她已高調認戀林耀聲，可惜戀情維持3年。其後於2019年尾與保錡撻著，當時男方被指背正印賴嘉賢（Carrie）搭上沙律，但二人在2022年1月分手，之後有指女方因與保錡分手而主動向ViuTV要求解約，轉做自由身藝人，似不想與前度在同一間公司。

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陳國麟到處留情

至於陳國麟未入行前任職機艙服員已13年，在2020年參加TVB的《衝上雲霄大選》後加入TVB，並成為J2ers，主力在J2主持節目。

至於在戀愛「戰績」方面，他也不弱，陳國麟曾於《不正常愛情研究所》自爆先後與日本、泰國、韓國、香港和台灣女孩子拍過拖，笑言對象主要是亞洲女孩，只因歐美女仔嫌自己瘦及不夠高大。

至於最難忘的一段情，他當時在節目稱是分手不久的台灣前度，大讚前度為人窩心甚有文青感覺。其中一件事令陳國麟非常感動，就是前度用航班App追看自己行程，然後會cap圖，他說︰「跟住佢會畫個心心喺架飛機度，寫住『我個寶寶喺太平洋上空，還有4個小時就見面咯』」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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