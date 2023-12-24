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北極潮什麼丨梁芷珮與北極熊「擦身而過」　Christy感慨宣揚環保：氣候暖化係惡性循環

娛樂 14:02 2023/12/24

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Christy佩服原住民能夠在極端天氣地方生活。

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《北極潮什麼》在明晚（12月25日）晚播出一集，梁芷珮離開極地探險船到世界第五大島嶼、同時是加拿大最大島嶼的巴芬島（BAFFIN BAY）小鎮龐德恩萊特，探訪美洲原住民之一的因紐特人，了解他們的生活文化及欣賞原住民表演。

本身育有3名子女的Christy，與年輕的因紐特人打成一片，並提及拍攝片段會在香港的電視台播映，眾人露出驚訝表情齊聲嗌「Wow」之餘，還透過鏡頭向香港觀眾打招呼，並笑稱：「我哋都想去香港！」

Christy又到比奇島（BEECHEY ISLAND）參觀18世紀時極地探險家的足跡及生活紀錄，探索極地歷史。

因紐特人對Christy幫電視台拍片大感驚訝。

圓夢遠距離「捕獲」北極熊

在後晚（12月26日）播出的一集焦點，是Christy勇闖「北極熊領土」鄧達斯港（DUNDAS HARBOUR）尋覓北極熊足跡。

Christy稱：「我好希望見到一隻攤喺度嘅北極熊！」為安全起見，持槍的探險船專家團隊人員會先上岸視察環境是否安全，才讓她與其他乘客登岸。

最終眾人遠距離成功「捕獲」多隻成年及幼年北極熊，令Christy十級興奮，並透露了與北極熊「擦身而過」的經歷：「佢哋游得好快，根本冇乜人知北極熊會喺我哋架艇附近游過！」並續指在陸地見到北極熊有一定難度。

最安全是遠距離欣賞北極熊。

沒戴過結婚戒指

大後晚（12月27日）晚播出最後一集，Christy將會荷包「放血」狂掃手信，又會落手落腳整靚靚玻璃杯及學整北歐風戒指，其間Christy自揭冇戴過結婚戒指，故今次要DIY一隻獨一無二的戒指送給老公，並首嚐成份含鯨魚肉及馴鹿肉的莎樂美腸。

Christy在節目尾聲則感性宣揚環保訊息：「開頭到北極係要嚟睇北極熊、鯨魚，睇好多唔同野生動物，去到呢度先了解到北極好需要保護，氣候暖化影響生態，之後會影響到人同原住民，係好大嘅惡性循環。」

撰文 : TOPick柴犬出動

梁芷珮 綜藝節目 TVB

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