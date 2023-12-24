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WinWin推出新歌《9SHAKE》　聯乘連鎖店推出特飲及快閃活動

娛樂 13:59 2023/12/24

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

WinWin推出新歌《9SHAKE》

於2021年參加《全民造星IV》出道的楊安妮（Win Win），WinWin日前推出了個人第3首歌曲《9SHAKE》，Win Win希望大家透過這首歌更加認識舞蹈可以是一件很隨心隨性、很好玩的事。

由即日起，WinWin聯乘NUTTEA推出全新配搭《9SHAKE》特飲（士多啤梨堅果奶昔配原味堅果奶蓋），更會在金鐘、銅鑼灣、旺角、尖沙咀分店等地方進行Giveaway快閃活動。

撰文 : TOPick柴犬出動

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