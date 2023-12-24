WinWin推出新歌《9SHAKE》 聯乘連鎖店推出特飲及快閃活動 娛樂 13:59 2023/12/24 分享： 分享： 熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 ▲ WinWin推出新歌《9SHAKE》 於2021年參加《全民造星IV》出道的楊安妮（Win Win），WinWin日前推出了個人第3首歌曲《9SHAKE》，Win Win希望大家透過這首歌更加認識舞蹈可以是一件很隨心隨性、很好玩的事。由即日起，WinWin聯乘NUTTEA推出全新配搭《9SHAKE》特飲（士多啤梨堅果奶昔配原味堅果奶蓋），更會在金鐘、銅鑼灣、旺角、尖沙咀分店等地方進行Giveaway快閃活動。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【ViuTV節目發布會】COLLAR打頭陣MIRROR壓軸登場 ERROR+P1X3L男女團晒冷【多圖】 18:50 2023/10/13 【ViuTV節目發布會】COLLAR打頭陣MIRROR壓軸登場 ERROR+P1X3L男女團晒冷【多圖】 【P1X3L成員】吳啟洋親認與Jamie分手 強調不涉及第三者與Alice只是好朋友 14:17 2023/09/28 【P1X3L成員】吳啟洋親認與Jamie分手 強調不涉及第三者與Alice只是好朋友 【YOLICA】Alice練後空翻疑遭鹹豬手 許寶恆被胸襲+洩春光網民意見兩極【有片】 18:58 2023/08/01 【YOLICA】Alice練後空翻疑遭鹹豬手 許寶恆被胸襲+洩春光網民意見兩極【有片】 你可能感興趣 【ViuTV節目發布會】COLLAR打頭陣MIRROR壓軸登場 ERROR+P1X3L男女團晒冷【多圖】 18:50 2023/10/13 【ViuTV節目發布會】COLLAR打頭陣MIRROR壓軸登場 ERROR+P1X3L男女團晒冷【多圖】 【P1X3L成員】吳啟洋親認與Jamie分手 強調不涉及第三者與Alice只是好朋友 14:17 2023/09/28 【P1X3L成員】吳啟洋親認與Jamie分手 強調不涉及第三者與Alice只是好朋友 【YOLICA】Alice練後空翻疑遭鹹豬手 許寶恆被胸襲+洩春光網民意見兩極【有片】 18:58 2023/08/01 【YOLICA】Alice練後空翻疑遭鹹豬手 許寶恆被胸襲+洩春光網民意見兩極【有片】 歌手 楊安妮 著數優惠 全民造星 飲品