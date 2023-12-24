WinWin推出新歌《9SHAKE》　聯乘連鎖店推出特飲及快閃活動

▲ WinWin推出新歌《9SHAKE》

於2021年參加《全民造星IV》出道的楊安妮（Win Win），WinWin日前推出了個人第3首歌曲《9SHAKE》，Win Win希望大家透過這首歌更加認識舞蹈可以是一件很隨心隨性、很好玩的事。

由即日起，WinWin聯乘NUTTEA推出全新配搭《9SHAKE》特飲（士多啤梨堅果奶昔配原味堅果奶蓋），更會在金鐘、銅鑼灣、旺角、尖沙咀分店等地方進行Giveaway快閃活動。