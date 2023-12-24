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丁子朗「狼堡家族隊」犯規被嚴懲　 奧利保持強勢繼續做人氣王

娛樂 15:07 2023/12/24

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

昨晚《亞洲超星團》，奧利率領的「Switch together」獲勝。

TVB偶像選秀節目《亞洲超星團》在昨晚（12月23日）一集是65位超星練習生的第一次舞台公演，出場名單如下，《Switch To Me》對戰組合。

當中，有「Switch together隊」奧利、林展爍、鄭吏佑、艾克力亞、光祐和李逸，VS「Switch on隊」張勝希、方玉亨、金東彬、林士元、尹俊嵐和陳鑫昊；《餓狼傳說》對戰組合，有「狼人殺隊」江信熹、張鎬濂、區珀豪、黃昇大、寧浩然和王顏宏，VS「狼堡家族隊」李權哲、丁子朗、郭殿甲、舒灝、譚思源和王東晨；還有五人組合「想要佔領一席之地的沒頭腦和不高興隊」的赫沐恩、徐源坤、李澤楊、楊傳卓和黃攀演出《One and ONLY》。

丁子朗所屬「狼堡家族隊」同樣獲勝，但因犯規被罰而失去額外加票權。

「狼堡家族隊」沒遵守比賽規則

經過一輪激戰，勝出隊伍分別是「Switch together」和「狼堡家族隊」；雖然「狼堡家族隊」勝出比賽，惟他們沒有遵守比賽規則，擅自修改曲目加了一段Rap，對另一隊做成不公平情況。

製作組宣布即使最終「狼人殺隊」及「狼堡家族隊」勝負結果及現場觀眾投選的星耀值不變，但勝方「狼堡家族隊」的額外加票權將被取消。

11隊悉數登場後，超星總製作人Rain公布第一次公演現場觀眾投選的星耀值排名，TOP 10分別是奧利、楊亦辰、江信熹、謝鑫、陳梁、李權澤、梁詩煜、陳鑫昊、黃攀和郭殿甲。

奧利保持強勢

人氣勁爆的奧利保持強勢，毫無懸念冧莊第1位，澳門代表江信熹由第14位攀升至第3位。

最新TOP 10名單中，不乏低處彈起的練習生，包括第55位升至第4位的謝鑫、第38位升至第5位的陳梁、第44位升至第7位的梁詩煜和第35位升至第8位的陳鑫昊，最誇張的則是由第65位暴升至第9位的黃攀，奇蹟大逆襲。

香港代表方面，張鎬濂排第28位、余宗遙排第31位、黃星綽排第36位、黃奕斌排第51位、丁子朗和冼靖峰並列55位、文佐匡排第57位和區珀豪排第59位。

撰文 : TOPick柴犬出動

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