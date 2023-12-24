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陳凱詠澄清赴美進修與雙失無關　Jace揭與環球唱片合約糾紛內情

娛樂 16:01 2023/12/24

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陳凱詠

今日（12月24日）下午商業一台的《星光背後》，主持人梁泰來邀得陳凱詠（Jace）任嘉賓。去年與環球唱片爆出合約糾紛，導致上位在望突然事業冰封1年的陳凱詠 ，期間又飽歷分手，使她走入人生低谷。

最近，Jace轉做獨立歌手，自資推出迷你數碼專輯《Hatching》。她在節目剖白拒簽唱片公司選擇自資6位數出碟的心路歷程，亦詳述先後與舊公司與男友「分手」因由與感受。

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陳凱詠接受《星光背後》主持人梁泰來（左）訪問。

決定兵行險着

Jace約滿前，傳過有不少大唱片公司向她招手，節目中，她承應有接洽，但未談及細節條件已決定兵行險着：「首先因為自己真係好任性，一開頭唔知自己想點，但我想自己經歷同學習。」

她亦表示，不是因條件不好而拒絕大唱片公司招手：「唔係條件問題，係我要諗清楚要行一條點樣嘅路？同做一個咩人！係呢段時間，我想經歷同學習落手落腳自己製作去成長。」

並非單一原因

Jace明白有唱片公司會有不同團隊幫助，但她對自己另有想法：「事業唔係我嘅所有，唔需要用搵到幾多錢去界定，出這專輯我學到好多，有很多文書處理我頭都痛埋，但辛苦捱過後，見到自己學習到會很有成功感，代表我成長咗，就算最終我損手爛腳，我都願意去承受。」
 
被問到去年跟娘家鬧翻主因，Jace表示：「真的不是單一個實質原因，其實只係合作期間大家理念唔同，所以就分開就係咁簡單。」外界傳她不肯續約，Jace指：「又唔係咁樣嘅，其實中間好混沌，當中大家溝通上有誤會，其實我自己都講唔出最後點解會咁。」

對於舊公司一度對她高調發聲明的感受：「聲明出街前已經知道，不過都震驚，我都記得個時見到聲明出街後，我係唔知點算好，但我又無好嬲，因為知道係商業決定。」

與男友3年情完

被雪藏後，Jace曾感到迷茫：「我好清楚自己仲想繼續係呢行，仲好想繼續努力，做唔同嘅嘢，但當時唔知可以點去做，要畀自己時間慢慢去疏理，因為我都有好多時間去思考。」
 
冰封期間Jace曾赴美國3個月學跳舞，談她接受訪問雙失，同時與導演男友結束3年情，她指分手與赴美無關：「雜誌寫的資料很多都錯！分手都唔係特別有一個原因而導致，當中都牽涉多個原因，同舊公司一樣，可以是理念不一，各自有自己的路要走。」

被問到分開後的感受：「始終有投放時間同感情落去段關係，分開時總會有不同情緒，但到頭來呢啲事都係會過去。」

雖然Jace曾為分開而不快，但坦言現至今仍不恨拍拖：「感情生活從來都唔係我第一位，我亦唔係好浪漫好有憧憬個種女仔，我比較獨來獨往，況且拍拖要睇緣份。」

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