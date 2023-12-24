【酒店】兩男冒警闖黃埔酒店房　掌摑25歲內地女住客兼劫3.8萬現金

九龍海逸君綽酒店發生駭人搶劫案，兩名男子昨（23日）晚冒警闖入一間酒店房，襲擊一名25歲姓陳內地女住客，並劫去3.8萬港元後逃離現場。據悉，該名女子持雙程證來港，報稱遊客，單獨入住該酒店房，與兩名男子不相識，有傷但拒絕入院治理。警方正追緝兩名黑衣男子，一人身形較胖，另一人身形較瘦，二人作案時均戴上黑色鴨舌帽及口罩。

案發昨晚10時17分，警方接報指該酒店一名女住客在房間內，遭兩名男子搶走3.8萬元現金，匪徒逃去無蹤。

事主憶述，當晚有人到其房間敲門，她開門後，有2名自稱警察的男子突然將她推向牆邊，並試圖搶走她的電話，事主反抗後不果，遭匪徒拖到床上並掌摑數次，兩名男子隨後要脅事主打開酒店房內的保險箱，否則刺傷她。

陳女打開保險箱後，兩名男子隨即取走保險箱內3.8萬港元並逃離現場。她報警求助，報稱以遊客身份持雙程證來港，單獨入住涉事的酒店房，與兩名男子不相識，拒絕到醫院治理。

警方將案件列行劫及冒充警務人員，交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進，正追緝兩名年約25至35歲的黑衣男子，其中一人身形較胖，身高約1.8米；另一人則身形較瘦，身高約1.6米，二人作案時均戴上黑色鴨舌帽及口罩。

記者：陳麗娜