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【聖誕交通】平安夜聖誕日交通安排一覽　尖沙咀西九開始封路及交通改道

社會 15:35 2023/12/24

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平安夜聖誕日交通安排一文看清，尖沙咀西九開始封路及交通改道。（資料圖片）

為配合平安夜及聖誕日的節慶活動，12月24日及25日本港將實施以下特別交通及運輸安排。

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道路封閉

中環蘭桂坊、尖沙咀及西九文化區一帶今（24日）午2時開始，分階段實施封路及交通改道安排；尖沙咀東（麼地道）巴士總站及中港碼頭巴士總站會由當日晚上6時開始暫停使用，而尖沙咀天星碼頭巴士總站亦會由晚上6時30分開始暫停使用，直至封閉道路重開並恢復行車為止。為配合封路安排，行經受影響地區的巴士及專線小巴路線會臨時改道或暫停服務，而位於受影響地區的相關巴士站及專線小巴站，亦需暫停使用或遷移。

公共運輸服務於12月24日的調整

1. 港鐵路線包括港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、東鐵線及東涌線由上午7時起陸續加強服務

2. 港鐵路線（機場快線、迪士尼線及東鐵線上水至落馬洲／羅湖段除外）及輕鐵線第505、507、610、614P、615P、706及751號提供通宵服務

3. 港鐵巴士第506、K51及K54號線延長服務時間

4. 九巴第N64P號特別巴士路線會於翌日凌晨12時40分及1時10分提供服務；而九龍及新界區內多條巴士路線（包括20條九巴及兩條城巴路線）會加強服務或延長服務時間

5. 九龍及新界區內分別有7條及1條專線小巴路線延長服務時間

6. 電車會延長服務至翌日凌晨1時15分，並會因應乘客需求加強服務

7. 天星小輪（中環—尖沙咀）會延長服務時間至翌日凌晨1時

中環至半山自動扶梯系統服務

中環至半山自動扶梯系統會於12月24及25日延長服務時間至翌日凌晨1時。

有關的特別交通及公共運輸安排詳情，市民可瀏覽運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式或參閱公共運輸營辦商所發出的乘客通告。

運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。警方將視乎各區當時的人潮及交通情況，調整有關交通安排。市民請留意電台、電視台或「香港出行易」發放的最新交通消息。

記者：陳麗娜

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