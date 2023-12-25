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鄭欣宜聖誕凌晨上載兒時與肥姐合照　Joyce佳節倍念亡母：呢排成日夢見你

娛樂 08:39 2023/12/25

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

鄭欣宜在聖誕上載兒時與肥姐的合照。

每逢節日，特別掛念親朋友。鄭欣宜（Joyce）自今年3月紅館個唱後，疑因抑鬱症復發絕跡幕前，個人IG亦在4月後長時間沒有再更新。直到11月，終於在好朋友許廷鏗的新歌《一場同學》MV任女主角而再度現身。

之後，她與何啟華（Dee哥）因為同為動畫電影《星願奇緣》（Wish）配音，由此齊拍片做宣傳。不過，Joyce始終到今都沒有出席公開場合。

鄭欣宜驚喜「復出」聲演迪士尼動畫電影　Joyce與Dee哥合作《星願奇緣》

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常夢見肥姐

於踏入聖誕節凌晨時分，欣宜在個人社交平台上載小時候與媽媽沈殿霞的合照，相中的她頭戴聖誕飾物與肥媽同在台上，從相中估計母女二人當時為聖誕演出，她們身後還有肥媽最佳拍檔董驃。

欣宜並寫道，「聖誕節係一個與家人同你愛嘅人度過嘅節日。可能因為咁所以呢排成日夢見你。我地（哋）要好好珍惜同親人一齊渡過嘅每一個機會。Wishing you all, a very happy Christmas from my family to you.」

圈中藝人如李幸倪、佘詩曼、姜麗文、、郭嘉駿（193）、黎芷珊、潘靜文、黃心穎、鄧小巧等送上祝福。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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