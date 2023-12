鄭欣宜聖誕凌晨上載兒時與肥姐合照　Joyce佳節倍念亡母：呢排成日夢見你

▲ 鄭欣宜在聖誕上載兒時與肥姐的合照。

每逢節日,特別掛念親朋友。鄭欣宜(Joyce)自今年3月紅館個唱後,疑因抑鬱症復發絕跡幕前,個人IG亦在4月後長時間沒有再更新。直到11月,終於在好朋友許廷鏗的新歌《一場同學》MV任女主角而再度現身。

之後,她與何啟華(Dee哥)因為同為動畫電影《星願奇緣》(Wish)配音,由此齊拍片做宣傳。不過,Joyce始終到今都沒有出席公開場合。

常夢見肥姐

於踏入聖誕節凌晨時分,欣宜在個人社交平台上載小時候與媽媽沈殿霞的合照,相中的她頭戴聖誕飾物與肥媽同在台上,從相中估計母女二人當時為聖誕演出,她們身後還有肥媽最佳拍檔董驃。

欣宜並寫道,「聖誕節係一個與家人同你愛嘅人度過嘅節日。可能因為咁所以呢排成日夢見你。我地(哋)要好好珍惜同親人一齊渡過嘅每一個機會。Wishing you all, a very happy Christmas from my family to you.」

圈中藝人如李幸倪、佘詩曼、姜麗文、、郭嘉駿(193)、黎芷珊、潘靜文、黃心穎、鄧小巧等送上祝福。

