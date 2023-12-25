爺孫戀丨李龍基婚期延後引流言蜚語　未婚妻Chris回應網民嘲諷︰人為惡福已遠離

▲ 李龍基與未婚妻Chris Wong（經濟日報圖片）

現年73歲的李龍基與36歲未婚妻王青霞（Chris Wong）未受年齡差距，因此二人戀情一直被網民談論，但二人未受影響，而且愛得甜蜜，李龍基一直表示於今年年底結婚，而且基哥更已將7個物業全歸Chris名下。可是2023年將結束，卻未見二人宣布婚訊。

在上周四，基哥接受訪問解釋並非「臨門縮沙」，指因為未婚妻Chris家有白事，故按中國人習俗紅白二事不能相沖，所以將婚期延後，並稱：「人不能勝天，隨緣吧！」

可是由此令網上流言滿天飛，甚王嘲諷基哥拍他把物業轉到未婚妻手，對方卻不肯嫁。

爺孫戀丨73歲李龍基推遲迎娶女友之日 基哥否認縮沙：人不能勝天

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Chris回應惡意中傷

在今日（12月25日）聖誕節，Chris在個人社交平台上載與未婚夫基哥的合照，相中二人戴上馴鹿頭飾充滿聖誕氣氛，基哥更扮鹿賣萌。Chris寫面對流言蜚語中傷的感受，回應網民，寫道：

上善若水大家嘟（都）聽過，但是下半句未必大家知道，水利萬物而不爭！就像水的品性一樣，澤被萬物而不爭名利。 面對流言蜚語和質疑和抨擊惡意中傷！

但行好事，莫問前程！ 弘一法師說過：希望別人好，別人未必好；但你肯定好，因為你內心有美好！

見不得別人好，別人也未必就不好；但是你肯定不好，因為你內心沒有美好！ 人為善，福雖未至，禍已遠離；

人為惡，禍雖未至，福已遠離。

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