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近藤真彥「登六」前首度澳門開個唱　Matchy與港澳歌迷重聚被溫暖掌聲感動

娛樂 13:07 2023/12/25

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

近藤真彥在澳門舉行《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》。

80年代日本殿堂級歌手男神近藤真彥Matchy在前晚（12月23日）首次在澳門舉辦演唱會《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》，這次是Matchy相隔12年再度踏上舞台與港澳粉絲重聚。

而且，Matchy專程送上魔術小驚喜，打開西裝褸變出「香港」二字外，在聽到台下觀眾掌聲及歡呼聲時直言好感動想哭。 

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《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》

屏幕展出道以來唱片封面

為慶祝明年「登六」，Matchy正在忙於在日本舉行巡迴演唱，但因早前到港出席朋友連炎輝生日會時，重遇很多香港Fans，最後決定選擇在聖誕節前開騷與港澳Fans重聚。

當晚一身閃粉紅西裝的Matchy狀態大勇，一出場唱《Made in Japan》，很多 Fans已企起身跟住跳，唱畢便以廣東話打招呼:「我返嚟喇，我係近藤真彥， 今晚會由我出道的歌開始唱起。」

而場內配備一個900平方米的全球最大室內永久LED顯示屏，面積相當於3個標準網球場，為是次近藤真彥演唱會觀眾提供2,800萬像素的觀賞體驗。當大屏幕展開出道以來所有唱片封面時，震撼非常。 

《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》

感謝歌迷不離不棄

12年沒與港澳歌迷會面，Matchy與團隊自然也花盡心思，當中一連唱出了廣為港澳歌迷認識、由天后梅艷芳改編唱到街知巷聞的《夕陽之歌》及《夢伴》外，舞台上的大屏幕更同時有相應視覺效果配合，繼有Matchy出道的青澀片段、《夢絆》配以航拍香港夜照、在唱出《Rose Baby》時也有燦爛煙花畫面配合，令現場氣氛High爆。 

另外，Matchy在歌與歌之間又不時與觀眾分享，當中特別感謝歌迷一直的不離不棄。

《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》

與家人過三重聖誕

他說： 「我17歲入行唱歌，一直都遇到好多好作品，每首歌都是我的寶藏，而到我這個年紀 還可以唱歌，更沒想過還可以在澳門唱，好多謝大家的支持，多謝香港及澳門 Fans。」

Matchy完show因需趕返大阪進行聖誕演出未能與家人多留澳門幾天，但笑言與家人卻因而過了一個三重聖誕，說:「23日在澳門感受到港澳Fans的熱情，24日則與家人返回東京及大阪，同時享受到三個地方的不同聖誕。」 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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