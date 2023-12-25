妳不是她丨蔡嘉欣戰鬥格進撃追丁子朗　馮盈盈升呢女一全因夠港女？

▲ 《妳不是她》

丁子朗（丁丁）、馮盈盈（Fyy）主演TVB劇《妳不是她》以林信（丁子朗飾）及夏莉（馮盈盈飾）超浪漫愛情線做主打，《妳不是她》首集即入戲肉，丁丁與盈盈將上演「甜度超標」床戲，二人除極度入戲地甜蜜對望兼攬攬，更化身接吻魚連環啜。

除此，丁丁更除衫展現結實胸肌，問到丁丁有冇為該幕刻意操弗？他笑言：「因為拍呢套劇時間都好Chur，少咗時間做Gym，但埋位前都會谷一谷胸肌，希望唔好太失禮，始終香港先生嚟架嘛。」

妳不是她丨丁丁盈盈錫到破晒紀錄 郭柏妍突破乖女形象演「綠茶錶」

▲ 《妳不是她》

蔡嘉欣對丁丁一見鍾情

首集《妳不是她》另一亮點是靚女雲集，除首演Bitch的郭柏妍會在超意想不到的情況下、以亮眼造型亮相外，蔡嘉欣唔止一款的超貼身女人味造型亦絕對是話題所在。

在劇中飾演賣車經紀的蔡嘉欣，對丁丁角色一見鍾情，並以連番進擊招數企圖攻陷丁丁「芳心」，包括「戰鬥格」造型、步姿，以及電力十足眼神。

另邊廂以型男見稱的袁文傑，雖然只是飾演盈盈熟客，身邊亦女友如云，但仍時不時會有意無意向盈盈發放「愛的暗號」。

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不二之選

《妳不是她》是陳萍（April）升呢當監製後首部作品，曾參與《白色強人》系列拍攝的April，笑談鎖定盈盈為女主角全因盈盈夠「港女」。

April解釋指：「因為我想拍一部有香港味道嘅劇，所以我就搵盈盈，喺我心目中佢好代表到『港女』，加上佢嘅外在條件，我覺得佢係男士們唔介意拍一次拖嘅女朋友類型。」

到丁丁劇中角色滑頭、口花、貪玩又胡亂花錢，完全符合「激死女友系列」男友。

April笑言：「所以先搵丁丁演，因為佢會係嗰種幾跩都好，但大家會嬲佢唔落嘅類型，好Carry到林信嘅特質，我有少少覺得佢係不二之選。」

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