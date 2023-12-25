荷蘭筍工丨大愛包容職業無分貴賤　荷蘭教育鼓勵小朋友追夢

▲ J2節目《荷蘭筍工》主持胡敏芝、張震宇、吳兆麟（左起）。

曾主持《橙迷狂熱》及《荷蘭好玩》的荷蘭土生土長華人張震宇（CJ），早前登陸J2夥拍兩位J2ers胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan）拍攝綜藝節目《荷蘭Pop Guide》，介紹荷蘭特色食玩買蒲點。他們再度合作主持新節目《荷蘭筍工》，帶觀眾睇荷蘭打工有幾筍。

港人出名愛返工，打風落雨都無礙這份初心。無論是出於愛、熱誠定係窮，香港人就是愛返工。

相對於歐洲話之你是銀行家或者清潔阿嬸，不同工種的收入差距並不如香港般大，全靠福利國家奉行高稅率政策，令「職業無分貴賤」。在荷蘭大愛包容國度，不會因工種而歧視你，每人都敬業樂業活得開心。

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▲ 3位主持充當Daphne的小助手協助拍攝。

胡敏芝猛索上衣

今晚（12月25日）首集《荷蘭筍工》，被訪對象Daphne Laat的工作非常出位，她是位情色片女星，即香港人熟悉的AV女優。

今趟胡敏芝（Karen）、吳兆麟（Alan）及張震宇（CJ）實地採訪Daphne在河邊拍攝寫真月曆時的情況。Daphne同攝影師到達後，非常大方在戶外脫光換衫，反而3人顯得頗為尷尬。

當中發生一段小插曲，當Daphne脫下上衣時，Karen即搶住接，還奇怪的表示︰「can I smell it too .」未待答覆Karen已用力猛索，且露出滿足的神情。

▲ Karen用力猛聞Daphne上衣。

荷蘭人思想開通

當Daphne要換上另一套性感短裙拍攝時，她抵死地點名Alan代為拉拉鍊，最終Alan尷尬完成任務。

Daphne接受3人訪問時透露老公跟家人都非常支持她當女優，說︰「同丈夫約法三章，當他要求停時就會停。」她表示荷蘭人都很開通，自己亦不會理會外人眼光。CJ補充，表示荷蘭的家庭教育，自小就會鼓勵小朋友追夢。

吳兆麟不敢直視

此外，Alan被問被要求代拉拉鍊時感受，他笑言記憶已很模糊︰「當時係好怕醜，佢影相都不敢直視。因為周圍有路人行過，Daphne都係若無其事，反而自己衝擊真系好大。最顛倒嘅係原來佢仲有一名10歲嘅小朋友，喺外國係比較開通。」

至於Karen當日仿如Daphne的小助理，被問到她為何「搶聞」對方的上衣時，她解釋︰「因為我覺得好香……」