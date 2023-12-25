臨時劫案丨胡定欣獲家棟提點感開心　姜大衛姜卓文父子檔上陣

▲ 《臨時劫案》

郭富城、任賢齊、林家棟及張可頤領銜主演農曆年賀歲片《臨時劫案》的多款個人及組合海報在今日（12月25日）發布，海報除打着電影主題「今個龍年 逼人富貴」，還有演員在戲中的惹笑金句。

今次推多款《臨時劫案》海報，除有郭富城的騎呢打劫look，配合其對白金句：「你劫我！我劫你！啱晒數！」還有任賢齊的驚青走佬造型，配合其戲中對白：「我好人做唔好，壞人又做唔到。」。而林家棟更將其演繹的貪婪怕事的士司機角色，演得扺死啜核，其對白透露：「咁認真，把鬼咩！我點知你邊袋錢啫！」。

其餘海報還有戲中飾演大賊、小賊的父子檔演出的姜大衛、姜卓文，飾演家棟老婆、鮑起靜新抱的胡定欣，海報展示婆媳鬥法。而最正直相信是張可頤、梁仲恆兩個陀槍警察，其餘出現的王敏德、林雪、符家浚、張松枝等，相信都冇個好人，一輪為錢惡鬥一觸即發。

臨時劫案丨郭富城突破靚仔形象演哨牙悍匪 逼任賢齊林家棟食大茶飯

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定欣首與家棟合作

在《臨時劫案》飾演孕婦的胡定欣，其角色經常被奶奶激得情緒高漲，她稱：「拍攝時嗌到成條邨都聽到，放盡嚟嗌。」

同時，定欣表示開心第一次與家棟合作，雖然說話不多，但感覺到對方是個細心好拍檔，說：「我哋本身唔認識，但係佢都喺旁邊提點我，帶我入戲。」

她指，第一場戲在茶餐廳拍攝，情緒演繹已經甚為激動，說：「要動胎氣生得，又揸住刀，都有𠝹損咗手，但都ok好好玩。而今次我入行同鵬哥（盧海鵬）第二次合作，上次係十幾年前，今次好開心且同鵬哥、家棟、鮑姐合作。」

▲ 《臨時劫案》

姜大衛破壞形象

至於姜大衛透露今次有份參與演出有多項原因，說：「呢部戲係我細佬（爾冬陞）監製，部戲又有郭富城、林家棟、任賢齊，又有我個仔，導演講故事畀我聽，我係接賊贓，幫壞人租槍、租打劫器材，個人計算又縮骨，自以為好叻，所謂老闆仔，唔係好人，自己感覺好似破壞咗自己幾十年形象，有場戲幾搞笑，留待大家去睇。」

姜大衛續指：「有個中槍鏡頭，我以為夠位，點知跌落去撞親個頭，好彩頂帽遮住，如果唔係都會爆缸。齣戲黑色幽默有啲搞笑，有啲認真，幾好玩。」

▲ 《臨時劫案》

而姜卓文表示，與爸爸合作當然開心，說：「之前都合作過兩次，我哋拍過廣告及小製作，比較多對手戲，而今次比較少，但係喺現場見到佢做戲，佢又見我做戲好開心。」

姜大衛說：「我哋今次ending戲一齊拍攝，亦係今部戲唯一同場，估唔到仲要係槍戰，好彩導演冇安排我打死佢。」姜仔不孝笑言：「好可惜導演冇安排我打死佢。」

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