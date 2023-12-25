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妳不是她劇透丨第1至5集劇情預告　馮盈盈車禍後判若兩人

娛樂 16:17 2023/12/25

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

《妳不是她》

TVB劇《妳不是她》由丁子朗、馮盈盈、張頴康、林景程、馬貫東、黃庭鋒、車婉婉、姚嘉妮、彭慧中、黃婧靈演出，故事講食品公司銷售經理林信（丁子朗飾）、時裝店老闆夏莉（馮盈盈飾）同居多時，愛情漸變平淡，兩人對將來也存在分歧。

情侶間日積月累的矛盾、不滿一發不可收拾，林信、夏莉爆發激烈爭吵下引致車禍……

經歷生死一剎後，踏實賢淑的夏莉變得熱情率性，事事以林信為中心，甚至介入其圈子，為林信的姊姊林善（車婉婉飾）、上司麥美娜（姚嘉妮飾）、競敵駱偉滔（張頴康飾）、好兄弟穆家傑（馬貫東飾）和區文（黃庭鋒飾）帶來巨大衝擊。

第1集（25/12）

林信、夏莉同居第3年，已失去激情，正經歷戀愛倦怠期。

林信通宵跟好友穆家傑、區文連線打電玩，導致遲到上班被上司麥美娜責備。雖然夏莉對林信有所不滿，但僅存的愛意，依稀維持着兩人的關係。經歷了一日忙碌工作的夏莉，回家發現愛貓Nana吃了朱古力後奄奄一息。

林信姍姍來遲，夏莉得悉林信買跑車，更因一時疏忽留下朱古力令Nana誤食中毒。種種不滿爆發，夏莉憤然要強行下車，林信急忙制止下，車子失控自炒……

《妳不是她》

第2集（26/12）

林信於車禍傷了腳骨，甦醒後卻見夏莉安然無恙，雖感詫異，但又不敢細問，怕再觸動夏莉的怒火。

經歷過生死，兩人感情升溫。新買汽車因撞毀無法上會，林信要支付廿多萬車價，遂向姊姊林善求助，希望用車保的賠償金填數，卻被林善奚落一番，只好硬着頭皮請求夏莉動用聯名戶口存款。

林信沒想到夏莉竟一口答允，家傑猜測夏莉可能患上創傷後遺症。夏莉回到自家經營的服裝店，發現店員周慧雅和男友被高利貸追債，即出手救援……

第3集（27/12）

服裝店遭大肆破壞，夏莉大灑金錢重新裝修，與以前節儉保守的性格大相逕庭。林信覺得異常，也不肯定夏莉真的患上創傷後遺症還是刻意亂花錢向自己報復……

林信出院回家休養，卻發現夏莉任由愛貓Nana跟流浪貓混在一起，也忘卻Nana做過絕育手術；林信更連番夢到夏莉於車禍當天從汽車穿窗而出，令他覺得兩人感情漸進之中帶着一連串疑問。林信反省自己在這段關係上的不足，向夏莉認錯，夏莉要林信不再提及往事，各自放下芥蒂。

《妳不是她》

第4集（28/12）

夏莉的服裝店裝修後重新開張，除了一改服裝風格，更於營運上率性而行。林信傷勢幾近痊癒，但依然無心上班，直至發現其負責的朱古力被降價促銷，始知不妙。

林信返回公司後，遭競敵駱偉滔刁難，不僅下屬和工作項目被偉滔奪走，更被指派負責涼茶運動飲料的推廣計劃。

林信希望透過區文的人脈在健身中心擺試飲攤檔，區文卻聲稱早與中心割蓆。林信獨自求見中心老闆，受盡奚落，更發現區文說謊；二人鬧翻。林信喝得爛醉，獲夏莉細心安撫。

第5集（29/12）

得夏莉安慰，林信重新振作卻又連番碰壁，更被困貨倉，急向夏莉求救……

美娜以為林信故意弄小動作想甩掉涼茶運動飲料項目，勒令他繼續負責。夏莉親自說服區文向健身中心老闆建議擺試飲攤位，揭出區文的苦衷。

區文與老闆決鬥健身，終為林信贏得舉辦駐場推廣活動的機會。

擺攤位當日，人氣偶像Archie前來健身中心，搶走運動飲料的注意力，原來是偉滔宣傳朱古力之策。夏莉不忿往找Archie，竟令事件發展至意想不到的局面……

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