許志安演唱會丨自嘲已是「Uncle安」　感激粉絲陪伴30年：多謝大家不離不棄

▲ 《Andy Hui許志安Human Live 》

《Andy Hui許志安Human Live 》演唱會經過年中的新加坡站後，於12月23日來到澳門站，與粉絲提早過聖誕。全院滿座，更有不少香港歌迷專程到澳門支持偶像，粉絲們非常有心思，做了應援聖誕曲奇等食物和飲品，令他更加落力地做好演出！



許志安在揭幕時為大家唱上《一步一生》，然後一口氣唱出幾首作品：《半天假》、《愛你》，緊接還有首次live唱新歌《與自己和解》，還有同樣是本年度作品《人與人之間》。

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▲ 《Andy Hui許志安Human Live 》

安仔被觀眾感動

這次演唱會的曲目，與之前新加坡站有所不同，許志安希望在每個地方演出都會有一些新意，是次準備了經典金曲medley向樂壇前輩致敬，包括《親密愛人》、《至少還有你》、《深愛著你》、《愛的替身》和《追憶》，令觀眾非常感動。

其實感動的不只是觀眾，安仔也是：「歌迷陪伴支持我有30多年，我已成為Uncle安，多謝大家對我不離不棄，這個聖誕節感到特別溫暖！」

▲ 《Andy Hui許志安Human Live 》

唱《世紀末煙花》作結

除樂壇前輩的經典金曲外，怎少得許志安耳熟能詳的好歌，一連三首：《男人最痛》、《爛泥》、《唯獨你是不可取替》，還有《我的天我的歌》，帶給樂迷滿滿的回憶，更不時大合唱。

臨近聖誕節，許志安在encore時自彈自唱《今年沒聖誕》：「好開心聖誕前夕同大家渡過一個難忘的晚上！」

之後，更有現場點歌大合唱，觀眾每點一首，許志安就即唱一首，《眼前一亮》、《心血》《心靈相通》、《昨遲人》、《一家一減你》，到最後以《世紀末煙花》為是晚演唱會畫上圓滿的句號。

