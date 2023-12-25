RubberBand演唱會丨高唱聖誕歌與樂迷過平安夜　盼繼續借歌曲與知音分享樂隊所感所想

▲ 《RubberBand <Juntos> 音樂會》

由繆浩昌、馮庭正、李兆偉、黎萬宏組成的RubberBand，於昨晚（12月24日）起假九展舉行6場《RubberBand <Juntos> 音樂會》演出。適逢平安夜，RubberBand在音樂會中不但唱盡新舊作品，他們更為樂迷送上聖誕歌曲預祝聖誕。



音樂會一開始，RubberBand一口氣送上《戀人日常（的直線抽擊）》、《你和我》、《脫軌時刻》等多首節奏輕快的歌曲，全場樂迷一聽見前奏便已興奮得站起來起舞唱和，氣氛瞬即變得熾熱。

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▲ 《RubberBand <Juntos> 音樂會》

音樂無國界

接著主音「6號」繆浩昌跟大家打招呼，道：「好開心再次喺Star Hall見到你哋，呢度係我哋喺2009年第一次開個人專場嘅地方，我哋再次返嚟呢度，因為明年Star Hall將完成佢哋嘅歷史任務，飲水思源，我哋第一個咁正俾人認識嘅地方，喺今年聖誕再返嚟呢度。」

然後6號續指：「對上一次我哋見大家可能係喺海傍或紅館，呢幾年過得好快，明明係3年前嘅嘢，但已經好似係一個世紀，喺呢段時間可能自己人大咗，我哋往往面對時間開始麻木，我自己都係咁樣，但儘管好攰，但近排好多戰爭畫面，大家都吃不消，RubberBand都係好想通過我哋嘅音樂，去做條小橋，俾大家望出去知道發生乜嘢事。」

他並表示：「我哋好感恩喺呢度開到Juntos音樂會，但遠方嘅人未必有咁幸運，希望觀眾可以聽到我哋歌聲之外，我哋嘅音樂可以送到去巴勒斯坦、烏克蘭呢啲咁遠嘅地方，都可以聽到我哋嘅音樂。」

▲ 《RubberBand <Juntos> 音樂會》

衝出去放眼世界



RubberBand隨後即送上一連串與戰爭、天災、人禍有關的歌曲，如《海・地》及新歌《只能給你奏著》等作品，配合台上熒光幕播放出連串新聞片段，震撼在場每位樂迷。

之後唱新作《Be Right Back》時，6號道：「每次唱呢首歌都好緊張，因為喺新專輯入面我好鍾意呢首歌，如果唱衰咗就仆街，但頭先都OK。我知你哋都好俾心機好認真去聽每一段旋律每一句歌詞，一直都好多謝RubberBand嘅知音。」

他更表示：「世界好大，我哋一直都好想喺歌裡面鼓勵大家，衝出去睇多啲，認識個世界，正正而家開咗關，好多人選擇假期去第二度玩、消費，但眼前見到大家冇選擇去其他地方消費，留喺度同我哋開音樂會，呢個係非常感謝大家對我哋嘅愛，你哋好正，我哋嘅歌咁多年都係寫呢班咁正嘅人。」6號一番感人感想，結果博得全場掌聲雷動。

▲ 《RubberBand <Juntos> 音樂會》

如開聖誕Party



曲風一轉，氣氛轉換到溫馨聖誕Party狀態，6號也到台下唱出今年大熱的《不如散步》時，樂迷這時都起哄走到台邊，掀起全晚第一個高潮。

適逢平安夜，RubberBand也應節唱出聖誕歌《I’ll be home for Christmas》及樂迷多年來渴求唱Live的《零度聖誕》，6號走到台上聖誕樹旁邊歌唱，令全場籠罩著濃濃的聖誕氣色。

▲ 《RubberBand <Juntos> 音樂會》

堅持信念



2023年，RubberBand在海外舉行過巡唱，6號也藉著音樂會也分享自己的感受，道：「今年我哋全員喺海外表演，唱過好多次《Ciao》，見到好多朋友、好多已經離開咗香港過新生活嘅人，相見過程，令我有新睇法。喺我哋面對好多唔圓滿、不完美，或者係未能達成嘅心願，我哋都要秉持住堅持與信念，我哋總會可以學識面對，搵到成功嘅一日。」

樂隊跟著唱出《逆流之歌》及《未來見》，音樂會在一片燈海下暫告一段落。

到Encore部份，RubberBand再送上多首經典作品，包括收錄在首張專輯的《Tears》，以及最新專輯同名歌曲《Juntos》後，音樂會亦圓滿結束。

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