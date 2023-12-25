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新聞女王丨佘詩曼與「七魔女」齊賀聖誕　文頌嫻：Man姐示範甚麼叫「紅到極致」

娛樂 19:06 2023/12/25

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熱門 MIRROR 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 中一面試 佘詩曼 名校專區 新聞女王 李施嬅 區區有好校

佘詩曼人氣未因《新聞女王》大結局而減。

由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、周家蔚、鍾麗淇組成的「七魔女」，雖然各人有自己家庭、事業各有各忙，但感情依然不變，每逢生日、過節都盡量抽時間齊慶祝。

阿佘在今日（22月25日）於個人社交平台上載好姊妹大合照，惟鍾麗淇沒有現身外，「七魔女」當中佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、周家蔚都齊開派對，阿佘寫道：

Good friends are like snowflakes sent from above, a magical treasure to cherish and love. Merry Christmas girls~
#christmas #christmasdinner #funnight #muchlove #laughter #joy #merry #yummy #goodfood #goodtimes

其大意是「好朋友就像天上飄來的雪花，是值得珍惜與愛的神奇寶藏。聖誕快樂女孩們」可見多年來，「七魔女」友情不變。從照片衣著推測是女幾日前拍，因為文頌嫻在12月21日，已上載她們6人穿同一套衫在餐廳的合照。

新聞女王丨超忙佘詩曼堅持抽空為病童打氣　孝順女阿佘與媽媽過聖誕

佘詩曼上載一眾好姊妹賀聖誕的合照。

好姊妹幫阿佘拍片

另外，文頌嫻在昨日於個人社交平台上載一段在一間大宅拍的短片，屋中有聖誕樹、汽球裝飾，估計在開聖誕派對。

當中，佘詩曼要拍一段有關新年賀年片，文頌嫻、姚樂怡、周家蔚3位靚媽手忙腳亂地幫忙打燈、收音，而且文頌嫻更化身「PA」，在拍攝時提醒在場的一班小朋友肅靜免影響收音。而湯盈盈「食花生」，用手機拍眾人拍片的情況，她更開玩笑稱：「I quit（我辭職）」。

文頌嫻並仿《新聞女王》經典對白寫道：

Man姐示範最後一次 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣🤫
什麼叫「紅到極致」🔥

#七姊妹制作團隊#christmaseve #christmasgifts

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阿佘留言回應：「特別鳴謝呢班扮專業嘅團隊😂😂」

此外，從片中大宅十分寬敞，聖誕樹旁約有30份聖誕禮物，估計用作交換禮物，而且從更有CHANEL、Hermès等名牌的紙袋，不知哪位幸運兒可以抽中。

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