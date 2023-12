新聞女王丨佘詩曼與「七魔女」齊賀聖誕　文頌嫻：Man姐示範甚麼叫「紅到極致」

由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、周家蔚、鍾麗淇組成的「七魔女」,雖然各人有自己家庭、事業各有各忙,但感情依然不變,每逢生日、過節都盡量抽時間齊慶祝。

阿佘在今日(22月25日)於個人社交平台上載好姊妹大合照,惟鍾麗淇沒有現身外,「七魔女」當中佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、周家蔚都齊開派對,阿佘寫道:

Good friends are like snowflakes sent from above, a magical treasure to cherish and love. Merry Christmas girls~

