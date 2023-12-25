萬千星輝頒獎典禮2023丨公布大馬獎項提名　阿佘有望憑《新聞女王》創歷史同時三地封后

▲ 《新聞女王》

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，當晚除頒「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角」等獎項外，另有分別由大灣區及馬來西亞的觀眾參與投選的「大灣區最喜愛TVB劇集」、「大灣區最喜愛TVB男主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」、「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」、「馬來西亞最喜愛TVB劇集」、「馬來西亞最喜愛TVB男主角」、「馬來西亞最喜愛TVB 女主角」、「馬來西亞最喜愛 TVB 綜藝及資訊節目」，

TVB在今日（12月25日）公布馬來西亞4個獎項「馬來西亞最喜愛TVB劇集」、「馬來西亞最喜愛TVB男主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目」提名名單。

萬千星輝頒獎典禮2023丨獎項十強名單出爐 ‎阿佘大熱入圍陳山聰爭男配【內附名單】

▲ 《新聞女王》

馬來西亞獎項提名名單： （排名按提名名單編號序）

「馬來西亞最喜愛TVB劇集」

01 愛‧回家之開心速遞

02 有種好男人

03 黃金萬両

04 新四十二章

05 廉政狙擊

06 隱形戰隊

07 法言人

08 一舞傾城

09 隱門

10 靈戲逼人

11 破毒強人

12 寵愛 Pet Pet

13 你好，我的大夫

14 香港人在北京

15 羅密歐與祝英台

16 叠影狙擊

17 新聞女王

「馬來西亞最喜愛TVB男主角」

01 有種好男人 馬德鐘

02 新四十二章 周嘉洛

03 廉政狙擊 吳卓羲

04 隱形戰隊 陳山聰

05 法言人 馬國明

06 隱門 陳展鵬

07 靈戲逼人 張振朗

08 破毒強人 陳豪

09 寵愛 Pet Pet 周嘉洛

10 你好，我的大夫 何廣沛

11 香港人在北京 陳展鵬

12 香港人在北京 洪永城

13 羅密歐與祝英台 陳豪

14 叠影狙擊 黃宗澤

15 新聞女王 馬國明

「馬來西亞最喜愛TVB女主角」

01 有種好男人 李佳芯

02 新四十二章 龔嘉欣

03 隱形戰隊 唐詩詠

04 隱形戰隊 劉佩玥

05 法言人 林夏薇

06 一舞傾城 姚子羚

07 隱門 黃智雯

08 破毒強人 胡定欣

09 寵愛 Pet Pet 林夏薇

10 你好，我的大夫 蔡思貝

11 香港人在北京 吳若希

12 羅密歐與祝英台 陳茵媺

13 叠影狙擊 周秀娜

14 新聞女王 佘詩曼

15 新聞女王 李施嬅

「馬來西亞最喜愛 TVB 綜藝及資訊節目」

01 東張西望

02 中年好聲音

03 獎門人感謝祭系列

04 請 1 日假去旅行

05 聲生不息 寶島季

06 思家大戰

07 好睡好起

08 溫拿 50 好時光

09 2023 香港小姐競選

10 貝遊歐洲

11 心度遊 (港版:隨懿深度行)

12 無窮之路 III - 無垠之疆

13 日本 18 種住法

14 亞洲超星團

15 通靈之王 2

而今年視后最大熱無疑是《新聞女王》佘詩曼，她大有機會第3度奪《萬千星輝頒獎典禮》視后外，而且也很大機會奪大灣區視后，如果在馬來西亞也奪后的話，即創造歷史，當上首位灣區視后外，同時成為稱霸三地的視后。

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