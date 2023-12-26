育兒心得｜只因父母說了1句話 幼稚園男童偷家中200克金條贈心儀女生

現今孩子愈來愈早熟！四川廣安一名幼稚園男童，竟因父母說了1句話，竟偷拿家中200克、價值11萬元人民幣金條，向女同學霸氣示愛。女童將金條拿回家後，其母嚇一大跳，趕緊聯絡男童家長，並將金條給退回。

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綜合內地媒體報道，該名幼稚園男童一直對一名女同學很好，為了向心儀女生示愛，他居然偷拿家中200克金條，送給女童。

女童回家後，將收到的金條禮物告知其母，起初女童媽媽還以為是女兒偷來，很嚴肅地質問女兒，後來確認是男同學贈送，嚇得立即聯絡男童家長，表示要退回金條。

男童媽媽其後收回金條，並無奈透露，曾告訴兒子，金條是拿給他未來娶新抱用的，沒想到兒子現在就拿去用。

事件引起大批網民熱議，網民讚男童很會追求女生，還有女網友表示，「幼稚園的都知道要送金條了，某些男的還在：寶，記得吃飯。」；有網民稱，家長對孩子說話，切勿隨便亂講。

據悉，近期金價持續維持在高位，上海黃浦區的幾家黃金銷售門店，足金的掛牌價普遍在每克627元至631元不等，投資金條的價格則在每克572元至586元不 等。 以每克572元計算，女童收到的金條價值超11萬元。

責任編輯：王明芳