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公屋富戶丨全家月入$10萬住公屋交$2000租 公屋富戶：驚交雙倍租

休閒消費 08:51 2023/12/26

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

不少人稱得公屋得天下，有網民近日在網上分享，稱親友一家住公屋，全家月入共10萬元，但每月只需交2000多元租金，擔憂公屋富戶口要交雙倍租，引起網民熱議。

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有網民近日在「連登討論區」發帖，稱公屋租金平，如住戶月入3萬元，交完租金及水電費後，還剩餘2萬多元「隨便使」，形容該種生活「好爽」。

帖文引起網民熱議，有網民留言稱，身邊有親友家住公屋，其中3名家庭成員月入分別為5萬元、3萬元和2萬元，即全家每月收入達10萬元，應屬公屋富戶，但現時只需交2000多元的租金，

同我講佢公屋富戶，驚加雙倍租。

有網民支直斥「一家人搵10皮，交2000蚊租，仲話驚交雙倍租，呢個行為都唔叫乞兒？」、「成家乞兒」；有網民稱，公屋富戶理應額外繳交租金，質疑該家庭或漏報收入；有網民稱，「揾咁錢點解唔租間好啲 享受生活下。」

據房委會富戶政策資料顯示，公屋住戶的入息若超出入息限額2倍但不高於3倍，須繳交倍半淨租金；若超出入息限額3倍但不高於5倍，就要交雙倍淨租金。假如超出入息限額5倍，或家庭總資產淨值超出限額100倍，則要遷出單位。

責任編輯：王明芳

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