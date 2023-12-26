  • 17°C
香港時間 : 20231226日 (週二) 11:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

爺孫戀丨李龍基女友回應網民「嘔番七間屋出嚟」嘲諷　Chris用12字大反擊表明態度

娛樂 11:22 2023/12/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

李龍基與王青霞。

現年73歲的李龍基與36歲未婚妻王青霞（Chris Wong）打破年齡差距愛得甜蜜，李龍基更已將7個物業全歸未婚妻Chris名下，之前並揚言於今年年底結婚。

可是2023年將盡仍未結婚，而在上周四，基哥受訪解釋因為未婚妻Chris家有白事，故紅白二事不能相沖所以將婚期延後。但因此，引來網民對Chris質疑，甚至嘲諷二人。

爺孫戀丨李龍基婚期延後引流言蜚語　未婚妻Chris回應網民嘲諷︰人為惡福已遠離

點擊圖片放大
+5
+4

用佛偈回應網民

在昨日（12月25日）聖誕節，Chris在個人社交平台上載與基哥的溫馨合照證情不變，更發文回應網民，表示對流言蜚語中傷的感受，寫道：

上善若水大家嘟（都）聽過，但是下半句未必大家知道，水利萬物而不爭！就像水的品性一樣，澤被萬物而不爭名利。

面對流言蜚語和質疑和抨擊惡意中傷！
但行好事，莫問前程！

弘一法師說過：希望別人好，別人未必好；但你肯定好，因為你內心有美好！
見不得別人好，別人也未必就不好；但是你肯定不好，因為你內心沒有美好！

人為善，福雖未至，禍已遠離；
人為惡，禍雖未至，福已遠離。
並稱：「人不能勝天，隨緣吧！」

最新影片推介：周秀娜專訪

TOPick柴犬追星
叠影狙擊丨周秀娜未因受傷抗拒動作戲　娜姐大方回應上圍「縮水」問題

再度還撃嘲諷

可是，事件未因此未平息，有網民留言稱：「夠薑嘔番七間屋出嚟囉！」而Chris反駁對方表示：「詆毀我之前你確定知道的是事實全部嗎？」之後，她已刪除留言及關閉社交平台留言功能。

在今日（12月26日）早上，Chris在個人IG以story方式用黑底白字寫12個字道：「大直若屈 大巧若拙 大辯若訥」似在回應她對一切流言蜚語所採取的態度。

點擊圖片放大
+12
+11

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

爺孫戀丨王青霞與73歲李龍基造人成功？ 　準李太Chris以13字回應
16:05 2023/11/19
爺孫戀丨王青霞與73歲李龍基造人成功？ 　準李太Chris以13字回應
爺孫戀丨73歲李龍基推遲迎娶女友之日　基哥否認縮沙：人不能勝天
10:15 2023/12/21
爺孫戀丨73歲李龍基推遲迎娶女友之日　基哥否認縮沙：人不能勝天
【愛妻號】36歲未婚妻被爆曾「做小姐」　李龍基出言護女友：以佢家底有需要做嗎？
11:52 2023/07/20
【愛妻號】36歲未婚妻被爆曾「做小姐」　李龍基出言護女友：以佢家底有需要做嗎？

你可能感興趣

爺孫戀丨王青霞與73歲李龍基造人成功？ 　準李太Chris以13字回應
16:05 2023/11/19
爺孫戀丨王青霞與73歲李龍基造人成功？ 　準李太Chris以13字回應
爺孫戀丨73歲李龍基推遲迎娶女友之日　基哥否認縮沙：人不能勝天
10:15 2023/12/21
爺孫戀丨73歲李龍基推遲迎娶女友之日　基哥否認縮沙：人不能勝天
【愛妻號】36歲未婚妻被爆曾「做小姐」　李龍基出言護女友：以佢家底有需要做嗎？
11:52 2023/07/20
【愛妻號】36歲未婚妻被爆曾「做小姐」　李龍基出言護女友：以佢家底有需要做嗎？
李龍基 歌手 娛樂人物職業 結婚 網絡熱話

最高瀏覽

爺孫戀丨李龍基婚期延後引流言蜚語　未婚妻Chris回應網民嘲諷︰人為惡福已遠離
爺孫戀丨李龍基婚期延後引流言蜚語　未婚妻Chris回應網民嘲諷︰人為惡福已遠離
急症室最長等候時間（12月26日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月26日 時間04:05）
【躺平主義】31歲不婚不育男年收20萬想「躺平」　網友指出一關鍵絕對可以
【躺平主義】31歲不婚不育男年收20萬想「躺平」　網友指出一關鍵絕對可以