爺孫戀丨李龍基女友回應網民「嘔番七間屋出嚟」嘲諷　Chris用12字大反擊表明態度

▲ 李龍基與王青霞。

現年73歲的李龍基與36歲未婚妻王青霞（Chris Wong）打破年齡差距愛得甜蜜，李龍基更已將7個物業全歸未婚妻Chris名下，之前並揚言於今年年底結婚。

可是2023年將盡仍未結婚，而在上周四，基哥受訪解釋因為未婚妻Chris家有白事，故紅白二事不能相沖所以將婚期延後。但因此，引來網民對Chris質疑，甚至嘲諷二人。

爺孫戀丨李龍基婚期延後引流言蜚語 未婚妻Chris回應網民嘲諷︰人為惡福已遠離

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用佛偈回應網民

在昨日（12月25日）聖誕節，Chris在個人社交平台上載與基哥的溫馨合照證情不變，更發文回應網民，表示對流言蜚語中傷的感受，寫道：

上善若水大家嘟（都）聽過，但是下半句未必大家知道，水利萬物而不爭！就像水的品性一樣，澤被萬物而不爭名利。 面對流言蜚語和質疑和抨擊惡意中傷！

但行好事，莫問前程！ 弘一法師說過：希望別人好，別人未必好；但你肯定好，因為你內心有美好！

見不得別人好，別人也未必就不好；但是你肯定不好，因為你內心沒有美好！ 人為善，福雖未至，禍已遠離；

人為惡，禍雖未至，福已遠離。

並稱：「人不能勝天，隨緣吧！」

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再度還撃嘲諷

可是，事件未因此未平息，有網民留言稱：「夠薑嘔番七間屋出嚟囉！」而Chris反駁對方表示：「詆毀我之前你確定知道的是事實全部嗎？」之後，她已刪除留言及關閉社交平台留言功能。

在今日（12月26日）早上，Chris在個人IG以story方式用黑底白字寫12個字道：「大直若屈 大巧若拙 大辯若訥」似在回應她對一切流言蜚語所採取的態度。

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