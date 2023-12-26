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網絡熱話︱曾拒麻省理工「選擇出家為僧」 數學天才12年後現況曝光出乎意料

休閒消費 11:35 2023/12/26

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

（微博相片）

曾被視為内地天才數學家柳智宇，22歲時獲麻省理工學院全額獎學金，但他卻放棄就讀，北京大學畢業後，2010年竟削髮為僧，12年後現況曝光。

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綜合内地媒體報道，柳智宇當年獲國際奧林匹克數學競賽金牌、保送北大、獲得麻省理工學院全額獎學金，但在2010年夏天、24歲時沒有赴美讀書，而是選擇出家在龍泉寺出家後，柳智宇開始了僧侶生活，學習佛教經典，進行禪修。

柳智宇在龍泉寺出家8年後，2022年春節還俗，之後到心理諮商公司任職，帶領十多人的小團隊，開發心理學課程。柳智宇稱，無論出家或是還俗，在佛門或在家，都是一種不同生活方式的選擇。走入佛門是因為想要探索自己的內心，這是他在數學領域所無法獲得的。其後發現，自己的心更希望貼近社會大眾。透過心理學這條路來幫助別人，自己是很喜歡。

去年12月，柳智宇曾在自己的帳號宣布拍拖。柳智宇稱，戀愛也是一種重要的修行，女朋友也是一位修行者，兩人會一起誦經打坐，互相滋養，互為道侶，共同前行。他還稱，在「出家」的時候已認識對方，但相互沒說過什麽話。還俗之後隨著相互了解加深，他感覺兩人性格相投、三觀匹配，就向對方告白。他近日受訪，更宣布自己已結婚。

責任編輯：王明芳

家庭教育 網絡熱話 兩性關係

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