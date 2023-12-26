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好去處｜任天堂官方限定店進駐尖沙咀K11　必影Mario打卡位+人氣動森精品

休閒消費 12:46 2023/12/26

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

（任天堂香港有限公司Facebook）

各位任天堂機迷注意！首間「Nintendo POP-UP STORE in HONG KONG」已登陸尖沙咀K11，並帶來一系列打卡位及官方限定周邊！現場不但有得買Nintendo Switch主機及各款遊戲，更帶來多款日本人氣主題商品，Super Mario、Splatoon、薩爾達傳說、動物森友會通通都有，快點把握機會去朝聖及掃貨吧！

由即日起至明年1月28日，「Nintendo POP-UP STORE in HONG KONG」將設於尖沙咀K11 Art Mall。於K11 Art Mall室外位置更有巨班打卡位，多個Super Mario經典角色在場外迎接大家到訪限定店，猶如置身於冒險世界般！

（任天堂香港有限公司Facebook）

除了影相，買周邊當然是重要任務！T-Shirt、水樽、杯、毛公仔、筆、襟章、帆布袋應有盡有，大家可按自己喜愛的遊戲，到該區域尋找心水商品。現時凡於商店消費（不限消費金額），更可獲贈「Nintendo POP-UP STORE in HONG KONG原創海報」1張，收藏一流。而且在店內進行「Nintendo Account簽到」即有機會獲贈原創貼紙，數量有限、送完即止，大家記得把握時間了！

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Nintendo POP-UP STORE in HONG KONG

日期︰即日起至明年1月28日
地點︰K11 Art Mall 2樓222A
開放時間：10:30am至8:30pm

記者：吳霆俊

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