RubberBand演唱會丨黃心穎到場支持丈夫　泥鯭應樂迷要求走近觀眾席演出

由繆浩昌(6號)、馮庭正(阿正)、李兆偉(阿偉)、黎萬宏(泥鯭)組成的RubberBand,由平安夜(12月24日)起假九展舉行6場《RubberBand <Juntos> 音樂會》演出。

在開騷前,泥鯭已表明不會邀轉當歌手的太太黃心穎做嘉賓,而在首場演出當晚黃心穎未露面,RubberBand在騷後受訪,泥鯭已預告太太會來捧場,但拒透露是那一場。

RubberBand演唱會丨高唱聖誕歌與樂迷過平安夜 盼繼續借歌曲與知音分享樂隊所感所想

▲ 心穎與丈夫「泥鯭」黎萬宏後台合照放閃。

心穎撐丈夫演出

在今日(12月26日)早上,心穎個人社交平台上載RubberBand騷後在後台分別與丈夫泥鯭,以及眾隊員的合照,同時上載演唱會台上演出短片,並寫道:

Christmas well spent 😌

每次都會錄呢一句. Thank you for the wonderful music @rubberband