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RubberBand演唱會丨黃心穎到場支持丈夫　泥鯭應樂迷要求走近觀眾席演出

娛樂 12:21 2023/12/26

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

心穎為丈夫及RubberBand打氣。

由繆浩昌（6號）、馮庭正（阿正）、李兆偉（阿偉）、黎萬宏（泥鯭）組成的RubberBand，由平安夜（12月24日）起假九展舉行6場《RubberBand  <Juntos> 音樂會》演出。

在開騷前，泥鯭已表明不會邀轉當歌手的太太黃心穎做嘉賓，而在首場演出當晚黃心穎未露面，RubberBand在騷後受訪，泥鯭已預告太太會來捧場，但拒透露是那一場。

RubberBand演唱會丨高唱聖誕歌與樂迷過平安夜　盼繼續借歌曲與知音分享樂隊所感所想

心穎與丈夫「泥鯭」黎萬宏後台合照放閃。

心穎撐丈夫演出

在今日（12月26日）早上，心穎個人社交平台上載RubberBand騷後在後台分別與丈夫泥鯭，以及眾隊員的合照，同時上載演唱會台上演出短片，並寫道：

Christmas well spent 😌

每次都會錄呢一句. Thank you for the wonderful music @rubberband

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走出T台與樂迷互動

另外，在頭場一直坐在Drum Set王座的泥鯭，昨晚特別應樂迷要求，走出T台與大家互動，而樂迷的熱情，令RubberBand在完場後來個真Encore，令人喜出望外。

樂迷在聖誕夜與RubberBand一同度過，令6號非常感動，感謝大家的到來，並表示：「我哋第一次征服T型舞台，見到阿正、阿偉同Jason Kui都有走出嚟俾大家見下，但好似爭緊個，大家係咪好想見下呢位金頭佬呢？」

《RubberBand  <Juntos> 音樂會》

6號為隊友整理服裝

染了一頭金白頭髮的泥鯭此時走到T台，6號問他在後面悶不悶，泥鯭即說：「唔悶，仲睇到好多嘢。今日第二場，琴（前）日完場之後，聽到有啲歌迷講，叫我出嚟多啲，成日得你哋3個，但係我走出嚟，你哋幫我打呀？但今（昨）日大家爭取到喇！」

話雖如此，泥鯭說了數句後，6號便要他回去繼續打鼓，但泥鯭道：「我要唱歌呀！大家繼續爭取呀！」

現場樂迷的熱烈喝求，終令泥鯭在尾聲時拿起結他，與隊友一起來個Acoustic演出。當泥鯭走到T台盡頭與6號會合時，6號突然跪低，為泥鯭摺褲腳，原來泥鯭為方便打鼓，將一邊褲腳捲起，6號見狀即細心為隊友整理服裝，場面十分窩心。

《RubberBand  <Juntos> 音樂會》

泥鯭分享心聲

泥鯭此時分享心聲道：「其實坐喺後面係好悶，而家成功爭取到啲兄弟俾我出嚟唱歌，但其實都係6號唱，不過我哋都有個傳統，喺做《呢度》音樂會嘅時候，我哋有個細台，同大家好近，我哋都好鍾意呢種感覺，希望今（昨）日聖誕夜將呢個感覺帶返俾大家。」

RubberBand然後隨即唱出《Easy》一曲，全場也跟著一起拍和，氣氛和諧又有愛。

《RubberBand  <Juntos> 音樂會》

樂迷不肯離去

昨晚在唱過新專輯同名歌曲《Juntos》後，音樂會本來就結束，但樂迷熱情Encore，一直未肯離去，結果令RubberBand再次走到舞台上，6號感動地道：「太熱情喇大家！琴（前）晚呢隻歌大家冇乜反應，陣間睇下你哋又會係乜嘢反應，就估計到你哋幾時開始喜愛我哋喇！」

然後，RubberBand便唱出《遊車河》一曲，全場跟著拍和大合唱，台上台下打成一片，唱罷阿正、泥鯭及Jason Kui更興奮得向台下拋出毛巾，音樂會亦在氣氛高漲的一刻作結。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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