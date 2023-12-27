明星育兒｜學做在職媽媽讚鄭俊弘可靠　何雁詩平常心看待兒子發展遲緩

▲ 雖然兒子發展遲緩，但Stephanie和Fred都抱持平常心，希望可以一個開心正面的心態陪他成長。

去年榮升媽媽的何雁詩（Stephanie），今年回歸樂壇推出兩首新歌《The Right Kind》和《Tiger in You》，更嘗試做體育主持。面對家庭和工作，Stephanie坦言仍在學習平衡，猶幸丈夫和父母成為她強大的後盾，她一方面專注做音樂，另一方面與家人輪流照顧、陪伴和訓練囝囝，助他能一步步追回因發展遲緩而落後的成長進度。

陀B時作歌贈囝囝

新歌《Tiger in You》是Stephanie懷孕期間為兒子而寫的作品，提醒他人生非永遠一帆風順，即使迷失或碰上逆境，也要記得自己有多強大。因為年輕、因為勇敢，便甚麼都做得到：「我覺得對小朋友而言，EQ比IQ重要。高IQ未必一定會開心，但若高EQ，遇到甚麼情況也能承受得到。」

歌曲找來王嘉儀監製、Tim Lui填詞，全女班製作將歌曲含意引伸至關係之上，傳遞女性溫柔、陪伴的強大力量。現實中，Stephanie也樂做另一半的「打氣隊」：「想跟老公說，你在家裏無須有任何包袱，或（顧及）任何面子，我可以做你的樹洞，甚麼都可以聊，我都會支持你。加油，繼續去吧，要相信你能做得到的。」

▲ 何雁詩（Stephanie）最近推出新歌《Tiger in You》，是懷孕期間為囝囝Asher寫的作品。（陳靜儀攝）

在職媽媽幸有家人支持

轉眼間，囝囝Asher已經一歲半。Stephanie坦言要平衡工作和家庭並不容易，雖然工作能紓緩做全職媽媽的焦慮和緊張，但工作時又會好掛住兒子。偶爾工作繁重，回到家已10時許，兒子也已經入睡，幸而有丈夫鄭俊弘（Fred）和父母輪流「補位」照顧兒子。

回想產後初期受荷爾蒙影響，情緒不穩、壓力又大，Stephanie指他們是強大的精神支柱：「產後兩星期比較焦慮，我家人不會好傳統地說坐月要留在家、躺在床上，反而會叫我出去見見朋友，或找朋友來家中陪我打機，他們好體諒，也好注重我的心理健康，我的情緒狀況比預期中快了許多復原。」父母與她住在同一屋苑，時不時便會來幫忙照顧Asher，帶他到公園玩，Stephanie笑言指家裏常常擠滿人，感恩父母為她減輕不少負擔。

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大讚Fred沉穩有耐性

Stephanie形容自己內心充滿小劇場，是個情緒較敏感的女生。而Fred則較冷靜寡言，情緒波動不大。二人性格一凹一凸，正好互相補足，她大讚Fred甚有耐性，一步步助她排解產後的情緒，成為她非常信賴的依靠。

她說：「他好有耐性。我記得當時好受荷爾蒙影響，作為新手媽媽又好多嘢諗，有次他說落街跑步，我問為甚麼？你是否覺得家裏沒事做、不理屋企了？他不會夾硬與我爭論，只說OK不去了。雖然他話不多，也比較內向，但其實他是個心理好強大的人，能面對好多事情。我可以好依賴他，他永遠都會在我身旁；一隻手掌永遠拍不響，他不還擊已經好好，所以我好快就沒事了。」

▲ Stephanie期望可與父母、丈夫和兒子一同到日本過白色聖誕，現正計劃當中。（何雁詩Instagram）

夫妻相處之道在於坦誠，Stephanie深明Fred作為新手爸爸手足無措的無力感，故會主動與他溝通，找一個大家都舒服，能理解彼此的相處節奏。她早在產前已與Fred分享許多有關產後媽媽心理狀態的文章，助他有做足準備面對：「即使他覺得沒甚麼能幫到我，但其實他在身邊陪我，我已經覺得沒那麼寂寞，這才是我最需要的。感謝他有好開放的心態，與我一起面對，所有事才會更順利。」

平常心看待發展遲緩

早前Stehpanie透露兒子歲半仍未學懂走路，只會講BB話。她意外發現原來發展遲緩十分普遍，也感謝不少有心人向她提供建議，並指現已度過了焦慮、緊張的階段，已積極為囝囝物色不同活動和訓練。

現時囝囝每星期日程都不同，如做物理治療，參加Playgroup、玩Messy Play刺激五感等等；留在家的時候，大家便教他行路，互動時也要變得動畫化，聲綫和表情都要誇張一點，方能博得他注意，精力充沛的公公猶如化身成兒童節目主持般。「慢慢助他學習群體生活，感受不同的事物。」

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兒子遺傳音樂基因

在這段不斷摸索的過程中，Stephanie意外發現囝囝遺傳了父母的藝術基因，對音樂特別有興趣。平時吃飯「坐唔定」，一播歌就乖乖坐好。「他喜歡Upbeat的歌，第一首最愛的歌是《We Will Rock You》。我帶他去琴行，他比去迪士尼更開心。他不太玩玩具，唯獨看到電子琴的好開心、好想按，當他識行識坐，再大一點便可以帶他學琴和鼓，或我們在家教他都可。」

對於囝囝的未來發展，Stephanie和Fred持平常心，盡力為他找方法學習、支持他成長：「到這一刻擔心也無咩用，我希望可以一個開心正面的心態陪他成長。我分享的原意是與同路人互相支持，最重要是兒子開心健全，我們每天與他一起學習，希望到他上學時能追得其他小朋友的進度，返學返得舒服啲就可以了。」

記者：吳霆俊