【著數優惠】快運遊戲贏免費機票 emoji造句撐UO即有機會獲獎
社會 13:32 2023/12/26
香港快運推出「UO聖誕十卜你飛有獎遊戲」活動，只要用emoji創造應援句為香港快運打氣，就有機會贏走由香港國際機場贊助的免費來回機票。活動日期由即日起12月31日晚上11時59分止。得獎者將於明年1月8日晚上11時59分公布。
玩法：
1. 讚好香港快運官方Facebook專頁及帖文
2. 用emoji創造應援句，為香港快運打打氣，並寫下解說
香港快運將會揀選70名留言最有心思的參賽者，根據有心思的程度排名送出以下獎品：
- 第1- 10名：香港來回首爾機票一張
- 第11 - 20名：香港來回釜山機票一張
- 第21 - 30名：香港來回濟州機票一張
- 第31- 40名：香港來回曼谷機票一張
- 第41- 50名：香港來回清邁機票一張
- 第51- 60名：香港來回峴港機票一張
- 第61- 70名：香港來回芽莊機票一張
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記者：黃穎津