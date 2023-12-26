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【著數優惠】快運遊戲贏免費機票　emoji造句撐UO即有機會獲獎

社會 13:32 2023/12/26

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

香港快運推出「UO聖誕十卜你飛有獎遊戲」活動。（Facebook HK Express）

香港快運推出「UO聖誕十卜你飛有獎遊戲」活動，只要用emoji創造應援句為香港快運打氣，就有機會贏走由香港國際機場贊助的免費來回機票。活動日期由即日起12月31日晚上11時59分止。得獎者將於明年1月8日晚上11時59分公布。

玩法：
1. 讚好香港快運官方Facebook專頁帖文
2. 用emoji創造應援句，為香港快運打打氣，並寫下解說

香港快運將會揀選70名留言最有心思的參賽者，根據有心思的程度排名送出以下獎品：

  • 第1- 10名：香港來回首爾機票一張
  • 第11 - 20名：香港來回釜山機票一張
  • 第21 - 30名：香港來回濟州機票一張
  • 第31- 40名：香港來回曼谷機票一張
  • 第41- 50名：香港來回清邁機票一張
  • 第51- 60名：香港來回峴港機票一張
  • 第61- 70名：香港來回芽莊機票一張

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記者：黃穎津

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