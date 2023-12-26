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【乙型鏈球菌】新界東7名患者接觸淡水魚後染乙鏈球菌　曾祈殷指已屬爆發

社會 15:44 2023/12/26

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(資料圖片)

衛生防護中心公布，10月27日收到醫管局通報，9月起侵入性乙型鏈球菌患者人數上升，由以往月均18宗增至9月有29宗，病例增加主要是因為屬沙田、大埔及北區的新界東聯網病例增加。

衛生防護中心表示，根據流行病學調查，7人曾到上水一個街巿買淡水魚，一人憶述曾食未煮熟鯪魚，7人食過煮熟的鯇魚或大頭魚，全部均稱沒吃淡水魚刺身。7人發病前曾徒手處理淡水魚，3人記得當時手有傷口。8名患者的家人均無感染。

有關街巿是石湖墟農產品分銷點（上水天光墟），7個ST283個案在發病前一個月內曾到訪、處理或食用天光墟的淡水魚，11月1日聯同食環署到天光墟兩個魚檔採集魚和環境樣本，均沒驗出ST283。有關部門已對該墟市徹底清潔消毒。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於電台節目表示，某個地區看到有這麼多人受到這種細菌感染，定義上已經屬於爆發。他表示，乙型鏈球菌早期感染好像流感，可能有發燒、打冷震、全身骨痛，好像感冒一樣。

他表示，若然我們輕視了這些表徵去吃一些退燒藥的話，有機會延誤確診，「因為這種感染不能靠自己身體去打勝仗，一定要用有效的、針對性的抗生素去對付。」曾祈殷亦指，乙型鏈球菌的傳播主要透過接觸或食用未經煮熟的活海鮮，長者、免疫力較低的人較容易受感染，呼籲市民要徹底煮熟食物、接觸海鮮時要帶手套。

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責任編輯：陳展棋 

 

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