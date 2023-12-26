【急症室輪候時間】長假期最後一天　廣華及瑪嘉烈急症室至少需輪候8小時

▲ 部分公立醫院急症室輪候時間較長。(資料圖片)

聖誕長假期最後一天，有公立醫院急症室輪候時間相對較長。截至下午3時45分，廣華醫院、瑪嘉烈醫院今日的最長輪候時間達8小時，威爾斯親王醫院需輪候6小時、明愛及屯門醫院則輪候5小時。

醫管局表示，最長等候時間顯示上限為8小時，表示急症室正處理大量等候已久的病人。病況輕微的病人可考慮使用私營醫療服務。

由香港醫學會提供，香港電訊贊助的「醫訊通」免費電話熱線，於聖誕節公眾假期間，以廣東話、普通話及英語三種語言提供期間應診醫生聯絡資料，讓有需要的市民求診有門。市民可撥電話號碼：90000-222-322，醫生資料會按地區分類方便市民收聽。

此外，有關診所資料亦會詳細列載於醫學會網站內，當中包括長假期前後醫生的應診時間，以便市民求醫。有需要人士可前往網址www.thkma.org/our_works/medilink/ 查閱有關資訊。如使用智能手機瀏覽網站，點擊診所電話號碼即可直接撥號。

在聖誕節公眾假期間，有54間私人診所相繼應診，另外13間私家醫院門診部，以及18間醫院管理局普通科門診診所亦會提供服務。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋