  • 17°C
香港時間 : 20231226日 (週二) 18:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【急症室輪候時間】長假期最後一天　廣華及瑪嘉烈急症室至少需輪候8小時

社會 15:57 2023/12/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

部分公立醫院急症室輪候時間較長。(資料圖片)

聖誕長假期最後一天，有公立醫院急症室輪候時間相對較長。截至下午3時45分，廣華醫院、瑪嘉烈醫院今日的最長輪候時間達8小時，威爾斯親王醫院需輪候6小時、明愛及屯門醫院則輪候5小時。

醫管局表示，最長等候時間顯示上限為8小時，表示急症室正處理大量等候已久的病人。病況輕微的病人可考慮使用私營醫療服務。

由香港醫學會提供，香港電訊贊助的「醫訊通」免費電話熱線，於聖誕節公眾假期間，以廣東話、普通話及英語三種語言提供期間應診醫生聯絡資料，讓有需要的市民求診有門。市民可撥電話號碼：90000-222-322，醫生資料會按地區分類方便市民收聽。

此外，有關診所資料亦會詳細列載於醫學會網站內，當中包括長假期前後醫生的應診時間，以便市民求醫。有需要人士可前往網址www.thkma.org/our_works/medilink/ 查閱有關資訊。如使用智能手機瀏覽網站，點擊診所電話號碼即可直接撥號。

在聖誕節公眾假期間，有54間私人診所相繼應診，另外13間私家醫院門診部，以及18間醫院管理局普通科門診診所亦會提供服務。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋 

相關文章

【天氣報告】東北季候風正影響華南　氣溫逐漸回升早上清涼
今日 11:41
【天氣報告】東北季候風正影響華南　氣溫逐漸回升早上清涼
【珍惜生命】北角男子燒炭尋短　女友人及時發現制止送院治理
今日 12:34
【珍惜生命】北角男子燒炭尋短　女友人及時發現制止送院治理
【著數優惠】快運遊戲贏免費機票　emoji造句撐UO即有機會獲獎
今日 13:32
【著數優惠】快運遊戲贏免費機票　emoji造句撐UO即有機會獲獎
【交通意外】港人韶關市遇交通意外　一死兩傷
今日 15:07
【交通意外】港人韶關市遇交通意外　一死兩傷
【乙型鏈球菌】新界東7名患者接觸淡水魚後染乙鏈球菌　曾祈殷指已屬爆發
今日 15:44
【乙型鏈球菌】新界東7名患者接觸淡水魚後染乙鏈球菌　曾祈殷指已屬爆發

你可能感興趣

【天氣報告】東北季候風正影響華南　氣溫逐漸回升早上清涼
今日 11:41
【天氣報告】東北季候風正影響華南　氣溫逐漸回升早上清涼
【珍惜生命】北角男子燒炭尋短　女友人及時發現制止送院治理
今日 12:34
【珍惜生命】北角男子燒炭尋短　女友人及時發現制止送院治理
【著數優惠】快運遊戲贏免費機票　emoji造句撐UO即有機會獲獎
今日 13:32
【著數優惠】快運遊戲贏免費機票　emoji造句撐UO即有機會獲獎

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月26日 時間12:05）