黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術

▲ 盧惠光前妻黎淑賢（經濟日報圖片）

今日（12月26日）中午雲景道40號雅景臺一單位內，一名女子在家中燒炭昏迷，由兒子發現後報案。救援人員趕往現場即把事主送往律敦治醫院搶救，可惜返魂乏術，燒炭原因有待調查。

據悉，死者為武打演員盧惠光前妻黎淑賢（Bonnie），終年47歲。她在1995年參加亞洲小姐獲得亞軍然後入行，曾參演電影《古惑仔3之隻手遮天》、《生化壽屍》；電視劇《雪花神劍》、《97變色龍》等。

她在1998年與盧惠光結婚，二人育有兩名兒子盧俊諺（Jacky）及盧俊希（Jovan），但可惜他們在2006年離婚，盧惠光獲兩名兒子的撫養權。

之後，黎淑賢再婚嫁美容醫生許智政，並育有兩名兒子許溢（Aston）、許量（Martinus），而她與四名兒子感情要好。

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黎淑賢昨日開派對

在昨日（12月25日）晚上約9時，黎淑賢才在個人IG以Story上載多張與朋友開BBQ聖誕派對的短片及相片，卻想不到今日卻傳出噩耗。

不少網民知道此不幸消息後，紛紛在她的社交平台留言悼念。

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