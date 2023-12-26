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【兩地通關】國家發改委倡更多口岸實施24小時通關　劉國勳：深圳灣有條件先實施

政治 16:06 2023/12/26

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國家發展改革委昨日發布《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，包括推動更多口岸實施「24小時通關」措施。(資料圖片)

國家發展改革委昨日發布《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，包括推動更多口岸實施「24小時通關」措施。民建聯立法會議員劉國勳對相關計劃表示歡迎，期望建議可以加快落實，以優化通關的安排，並建設大灣區無邊界創新便捷通關模式。

行動計劃提出24項措施，當中列明要提升通關便利度，當中提出在更多口岸實施「一地兩檢」、「合作查驗、一次放行」等人員通關新模式。劉國勳表示，目前只有皇崗及港珠澳大橋作24小時通關不足以達至行動計劃的目標，應要連接深圳東部（深圳灣）、中部（落馬洲）及西部（香園圍）均有24小時通關口岸的總體布局。

劉國勳認為本身貨檢已行24小時通關的深圳灣口岸，最有條件進一步開放旅檢24小時通關，而香園圍口岸亦可先延長服務時間至午夜12時，在實施一段時間後，進一步延長24小時全日開放。

劉國勳提到，早前與保安局商討建議時，延長通關主要受人手限制，相信科技可以幫助，例如「合作查驗、一次放行」通關模式，旅客只需排一次隊、檢查一次證件便可經過出入境雙方的檢查區域完成兩地的出入境手續，可加快處理旅客通關程序。

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記者：戴朗希

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