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【黎淑賢離世】盧惠光前妻黎淑賢北角住所燒炭　送院搶救不治

社會 16:22 2023/12/26

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

女星黎淑賢。

北角有女子燒炭尋短不治，消息指死者為女星黎淑賢。警方今日（26日）下午1時12分接獲事主丈夫報案，指發現她在北角雲景道40號一單位暈倒。

救援人員接報到場，發現該名46歲姓黎女子倒臥在房間，旁邊有一盤燒過的炭。她昏迷被送往律敦治醫院搶救，其後被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確認。

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消息指，死者為藝人黎淑賢，她於1995年在香港亞洲電視台主辦的亞洲小姐中獲得亞軍。她與香港武打演員盧惠光於1998年成婚，共育有兩子，二人於2006年離婚。她在2007年再婚，嫁給美容醫生許智政，亦育有兩名兒子，分別在2007年及2012年出生。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津

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