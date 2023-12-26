  • 17°C
香港時間 : 20231226日 (週二) 18:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售市道】聖誕假零售表現一般　邵家輝倡改善服務態度：展現多點笑容

政治 16:37 2023/12/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，本港整體零售表現一般。（朱永倫攝）

聖誕長假期即將完結，批發及零售界立法會議員邵家輝表示，本港整體零售表現一般，部分行業例如珠寶業界的表現不似預期，化妝品連鎖店推出不同優惠吸引市民和遊客，則錄得雙位數字升幅。

邵家輝今日接受電台訪問時稱，聖誕節期間遊客區生意較好，他相信大批市民外遊，影響本地消費。他指出，往年的聖誕假期內地來港旅客不多，來自其他地區的旅客較多，惟受人手不足影響，今年酒店、機票的價格仍未回復至疫情前，令今年聖誕市道較為差。

邵家輝提到，現時政府舉辦的活動，如廟街夜繽紛、水上煙火等均能有效吸引旅客以及本地市民，但各業界的服務質素亦需要提升。他指出，各行業人手不足，即使港人也覺得平日服務態度比以前差，他希望大家展現多點笑容予旅客，多說幾句「唔該、多謝、歡迎」等，各口岸入境人員也可以加強對遊客的友好態度，讓他們一踏入香港，有良好感覺。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希

相關文章

【夜經濟】零售管理協會響應香港夜繽紛　指定時段以拍住賞或Alipay付款即獲優惠券
17:49 2023/09/20
【夜經濟】零售管理協會響應香港夜繽紛　指定時段以拍住賞或Alipay付款即獲優惠券
【夜繽紛】80間零售商推消費優惠　3個電子支付綫下買滿$200即享【附優惠詳情】
14:04 2023/09/29
【夜繽紛】80間零售商推消費優惠　3個電子支付綫下買滿$200即享【附優惠詳情】
【十一國慶】零售業黃金周首5天生意與五一相若　謝邱安儀：夜經濟旺丁未必旺財
12:02 2023/10/06
【十一國慶】零售業黃金周首5天生意與五一相若　謝邱安儀：夜經濟旺丁未必旺財

你可能感興趣

【夜經濟】零售管理協會響應香港夜繽紛　指定時段以拍住賞或Alipay付款即獲優惠券
17:49 2023/09/20
【夜經濟】零售管理協會響應香港夜繽紛　指定時段以拍住賞或Alipay付款即獲優惠券
【夜繽紛】80間零售商推消費優惠　3個電子支付綫下買滿$200即享【附優惠詳情】
14:04 2023/09/29
【夜繽紛】80間零售商推消費優惠　3個電子支付綫下買滿$200即享【附優惠詳情】
【十一國慶】零售業黃金周首5天生意與五一相若　謝邱安儀：夜經濟旺丁未必旺財
12:02 2023/10/06
【十一國慶】零售業黃金周首5天生意與五一相若　謝邱安儀：夜經濟旺丁未必旺財
批發 邵家輝 零售 香港 聖誕節 服務 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月26日 時間12:05）