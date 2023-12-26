【零售市道】聖誕假零售表現一般　邵家輝倡改善服務態度：展現多點笑容

▲ 批發及零售界立法會議員邵家輝表示，本港整體零售表現一般。（朱永倫攝）

聖誕長假期即將完結，批發及零售界立法會議員邵家輝表示，本港整體零售表現一般，部分行業例如珠寶業界的表現不似預期，化妝品連鎖店推出不同優惠吸引市民和遊客，則錄得雙位數字升幅。

邵家輝今日接受電台訪問時稱，聖誕節期間遊客區生意較好，他相信大批市民外遊，影響本地消費。他指出，往年的聖誕假期內地來港旅客不多，來自其他地區的旅客較多，惟受人手不足影響，今年酒店、機票的價格仍未回復至疫情前，令今年聖誕市道較為差。

邵家輝提到，現時政府舉辦的活動，如廟街夜繽紛、水上煙火等均能有效吸引旅客以及本地市民，但各業界的服務質素亦需要提升。他指出，各行業人手不足，即使港人也覺得平日服務態度比以前差，他希望大家展現多點笑容予旅客，多說幾句「唔該、多謝、歡迎」等，各口岸入境人員也可以加強對遊客的友好態度，讓他們一踏入香港，有良好感覺。

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記者：戴朗希