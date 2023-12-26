【電動車】政府注資35億助私樓設充電設施　謝展寰：有信心2027年可增至20萬充電車位

▲ 目前已有不同機構宣布計劃為旗下的停車場提供電動車公共充電站。

現時本港約三分之二的新登記私家車是電動車，惟不時有人擔心充電設施不足夠而對購買電動車卻步。環境及生態局局長謝展寰表示，未來所有新建樓宇的停車位，充電基礎設施將會是標準設備，有信心在2027年年中前將公共和私人充電停車位的總數增至約20萬個。

謝展寰稱，現時政府已批出超過78,000個相關停車位，其中逾30,800個停車位已落成，並備有電動車充電基礎設施。惟大量現有私人樓宇的停車位還未有充電設施，故政府在2020年10月推出20億元的「EV屋苑充電易資助計劃」，預計整個計劃於2027至28年度完成後可協助約700個現有私人屋苑停車場，約共140,000個現有停車位加裝充電基礎設施。

他預料，香港未來的公共充電服務會按著市場的需求增加而穩步發展，亦會帶動一個新產業的出現。目前已有不同機構宣布計劃為旗下的停車場提供電動車公共充電站，例如領展、房委會和其他商業機構等，預計這些停車場提供的充電設施在未來數年將達到約20,000個甚至更多。政府正計劃明年開始招標試行把油站轉充電站和鼓勵部分現有油站加裝充電設施。

謝展寰稱，有信心在2027年年中前將公共和私人充電停車位的總數提升至《施政報告》中約20萬個的目標，幫助還在猶豫的朋友決定轉用電動車，為香港的綠色低碳轉型出一分力。

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記者：黃穎津