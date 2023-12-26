黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見

▲ 亞姐黎淑賢逝世，終年47歲。（經濟日報圖片）

今日（12月26日）驚傳盧惠光前妻黎淑賢（Bonnie）家中燒炭，無奈送院搶救返魂乏術，終年47歲。

據了解，她凌晨時分與丈夫及朋友在北角雅景臺家中舉行BBQ聖誕派對，當時她並無異樣。可是今午1時許，被發現倒臥住所床上，廁所有燒過的炭。

據消息指，黎淑賢患有抑鬱症長達20年，需定期到律敦治醫院接受治療，無奈病情反覆。事發前，她曾向家人發短訊道別，警方相信事件無可疑，列作自殺案處理。

黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭 送院搶救惜返魂乏術

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在昨日（12月25日）晚上約9時，黎淑賢在個人IG以Story上載多張與朋友在家中露台開BBQ聖誕派對的短片及相片，是她生前最後公開發帖。

從相中她表現出對派對十分滿意，生前一直喜歡寵物的黎淑賢，還上載一張與狗的合照，她面上露容滿臉並未異樣。

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歷兩段婚姻

黎淑賢在1995年參加亞洲小姐獲得亞軍，同屆冠軍為楊恭如。黎淑賢選美後加入娛樂圈，曾參演電影《古惑仔3之隻手遮天》、《生化壽屍》；電視劇《雪花神劍》、《97變色龍》等。

她在1998年與盧惠光結婚，二人育有兩名兒子盧俊諺（Jacky）及盧俊希（Jovan）。但可惜兩人在2006年離婚，而黎淑賢之後再婚嫁美容醫生許智政，二人並育有兩名兒子許溢（Aston）、許量（Martinus）。

現任丈夫在黎淑賢自殺前，曾收到「來生再見」的WhatsApp短訊。

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10月為兒子慶生

在今年10月2日，黎淑賢在個人社交平台上載與兒子許溢慶祝16歲生日的照片。同時，她並寫：「Happy birthday to my boy Aston 🥰#16yearsold #bigboy #loveyou」。

而且不計IG Story的話，這次也是黎淑賢在IG的最後發文。

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