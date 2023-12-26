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甄子丹女兒首度在港現場演唱　甄濟如盼同家人共度佳節

娛樂 17:16 2023/12/26

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Jasmine亦預言會帶來更多國語歌

樂壇創作型唱跳新人甄濟如（Jasmine），9月推出首張大碟《tbh》及12月推出新歌《慣性倔強》後，首度於香港作首次現場表演，跟歌迷們近距離接觸歡渡聖誕！

昨日聖誕日 Jasmine在尖沙咀K11 MUSEA雕塑公園舉行《YouTube Music Night》演出，帶來多首歌曲，首次於香港演出，非常難忘。

她說：「由於第一次我在香港表演，當然覺得緊張，不過是個非常特別的日子，因為這是我成長的地方，而我很喜歡演出，今天能夠觀眾連繫起來令我很高興，加上家人、朋友和歌迷都到來支持我，非常非常的開心啊！」

除了獻唱自己創作的歌曲《idk》及《it's not u it's me》外，更特別挑選《All I Want for Christmas is You》、《Have Yourself a Merry Little Christmas》及《Winter Wonderland》三首聖誕歌演出。

雖然天氣寒冷兼表演於戶外進行，但Jasmine精彩的演出亦令歌迷們非常開心，現場掌聲不斷，聖誕氣氛滿滿！

聖誕在工作中渡過，不過一向跟家人關係親密的她，當然會想跟爸爸甄子丹和媽媽汪詩詩及弟弟共渡。「這個12月大家都忙過不停飛來飛去，所以希望到聖誕和新年，大家可以聚在一起共渡好時光。最好的聖誕禮物，就是能一起享受溫馨的節日。」

快將踏入新一年，Jasmine已為2024年作好準備。「之前推出專輯《tbh》讓我去探索不同的聲音，因為我才18、19歲，只想嘗試所有東西，整個過程是一次很美妙的學習體驗，去到2024年，我會集中去探索個人風格及我喜歡的音樂。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

甄子丹 歌手 汪詩詩

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