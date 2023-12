甄子丹女兒首度在港現場演唱　甄濟如盼同家人共度佳節

▲ Jasmine亦預言會帶來更多國語歌

樂壇創作型唱跳新人甄濟如(Jasmine),9月推出首張大碟《tbh》及12月推出新歌《慣性倔強》後,首度於香港作首次現場表演,跟歌迷們近距離接觸歡渡聖誕!

昨日聖誕日 Jasmine在尖沙咀K11 MUSEA雕塑公園舉行《YouTube Music Night》演出,帶來多首歌曲,首次於香港演出,非常難忘。

她說:「由於第一次我在香港表演,當然覺得緊張,不過是個非常特別的日子,因為這是我成長的地方,而我很喜歡演出,今天能夠觀眾連繫起來令我很高興,加上家人、朋友和歌迷都到來支持我,非常非常的開心啊!」

除了獻唱自己創作的歌曲《idk》及《it's not u it's me》外,更特別挑選《All I Want for Christmas is You》、《Have Yourself a Merry Little Christmas》及《Winter Wonderland》三首聖誕歌演出。

雖然天氣寒冷兼表演於戶外進行,但Jasmine精彩的演出亦令歌迷們非常開心,現場掌聲不斷,聖誕氣氛滿滿!

聖誕在工作中渡過,不過一向跟家人關係親密的她,當然會想跟爸爸甄子丹和媽媽汪詩詩及弟弟共渡。「這個12月大家都忙過不停飛來飛去,所以希望到聖誕和新年,大家可以聚在一起共渡好時光。最好的聖誕禮物,就是能一起享受溫馨的節日。」

快將踏入新一年,Jasmine已為2024年作好準備。「之前推出專輯《tbh》讓我去探索不同的聲音,因為我才18、19歲,只想嘗試所有東西,整個過程是一次很美妙的學習體驗,去到2024年,我會集中去探索個人風格及我喜歡的音樂。」

