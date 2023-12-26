【過渡性房屋】酒店賓館過渡性房屋到期停收申請　房屋局：難照顧一般家庭需要

▲ （朱永倫攝）

政府於疫情期間推出「資助使用酒店和賓館房間作為過渡性房屋的先導計劃」，租用約800間酒店和賓館房間作過渡性房屋，出租予有需要市民。房屋局表示，隨著本港旅遊業逐步復蘇，將不再接受新申請。

截至6月底，政府共批准9個項目，涉及4間酒店和72間賓館，合共提供816個房間。房屋局指，隨著本港旅遊業逐步復蘇，並考慮到因酒店和賓館房間面積一般相對較小，不可煮食，難以照顧一般家庭的需要，決定不再接受新申請。現時會善用計劃餘款，讓已營運的酒店和賓館項目在可行情況下，延長現有租約。

局方表示，仍繼續歡迎將現有工廈或住宅樓宇單位和學校改裝成過渡性房屋項目的申請。現時透過政府的資助計劃及其他資助提供的過渡性房屋單位超過21,000個，截至今年11月底，已有約9,000個單位投入服務，預計約有11,000個單位會在明年落成啓用，餘下約1,000個單位亦會在2025年第一季落成。

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記者：黃穎津