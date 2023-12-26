  • 17°C
香港時間 : 20231226日 (週二) 18:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【過渡性房屋】酒店賓館過渡性房屋到期停收申請　房屋局：難照顧一般家庭需要

社會 17:49 2023/12/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

（朱永倫攝）

政府於疫情期間推出「資助使用酒店和賓館房間作為過渡性房屋的先導計劃」，租用約800間酒店和賓館房間作過渡性房屋，出租予有需要市民。房屋局表示，隨著本港旅遊業逐步復蘇，將不再接受新申請。

截至6月底，政府共批准9個項目，涉及4間酒店和72間賓館，合共提供816個房間。房屋局指，隨著本港旅遊業逐步復蘇，並考慮到因酒店和賓館房間面積一般相對較小，不可煮食，難以照顧一般家庭的需要，決定不再接受新申請。現時會善用計劃餘款，讓已營運的酒店和賓館項目在可行情況下，延長現有租約。

局方表示，仍繼續歡迎將現有工廈或住宅樓宇單位和學校改裝成過渡性房屋項目的申請。現時透過政府的資助計劃及其他資助提供的過渡性房屋單位超過21,000個，截至今年11月底，已有約9,000個單位投入服務，預計約有11,000個單位會在明年落成啓用，餘下約1,000個單位亦會在2025年第一季落成。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【急症室輪候時間】長假期最後一天　廣華及瑪嘉烈急症室至少需輪候8小時
今日 15:57
【急症室輪候時間】長假期最後一天　廣華及瑪嘉烈急症室至少需輪候8小時
【兩地通關】國家發改委倡更多口岸實施24小時通關　劉國勳：深圳灣有條件先實施
今日 16:06
【兩地通關】國家發改委倡更多口岸實施24小時通關　劉國勳：深圳灣有條件先實施
【黎淑賢離世】盧惠光前妻黎淑賢北角住所燒炭　送院搶救不治
今日 16:22
【黎淑賢離世】盧惠光前妻黎淑賢北角住所燒炭　送院搶救不治
【零售市道】聖誕假零售表現一般　邵家輝倡改善服務態度：展現多點笑容
今日 16:37
【零售市道】聖誕假零售表現一般　邵家輝倡改善服務態度：展現多點笑容
【電動車】政府注資35億助私樓設充電設施　謝展寰：有信心2027年可增至20萬充電車位
今日 16:42
【電動車】政府注資35億助私樓設充電設施　謝展寰：有信心2027年可增至20萬充電車位

你可能感興趣

【急症室輪候時間】長假期最後一天　廣華及瑪嘉烈急症室至少需輪候8小時
今日 15:57
【急症室輪候時間】長假期最後一天　廣華及瑪嘉烈急症室至少需輪候8小時
【兩地通關】國家發改委倡更多口岸實施24小時通關　劉國勳：深圳灣有條件先實施
今日 16:06
【兩地通關】國家發改委倡更多口岸實施24小時通關　劉國勳：深圳灣有條件先實施
【黎淑賢離世】盧惠光前妻黎淑賢北角住所燒炭　送院搶救不治
今日 16:22
【黎淑賢離世】盧惠光前妻黎淑賢北角住所燒炭　送院搶救不治
過渡性房屋 房屋局 學校 服務

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月26日 時間12:05）