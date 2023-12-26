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劉德華率《潛行》全員亮相北京首映禮　劉雅瑟終可抬頭面對林家棟

娛樂 18:18 2023/12/26

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

《潛行》團隊出席在北京舉行的首映禮。

由劉德華監制兼主演電影《潛行》昨日（12月25日）在北京舉行首映禮，華仔率領一眾演員包括：林家棟、彭于晏（Eddie）、劉雅瑟、任達華、姜皓文、林雪、朱鑑然，連最後歸隊的劉俊謙等齊人工作中度過一個充滿人氣的熱鬧聖誕。

全員穿上一系列寫上《潛行》大字的灰色衞衣，浩蕩的現身首映禮，且連跑9個影院分別與媒體和觀眾見面，跟大家分享觀後感，來一次最「狠」的互動，認「狠」字來形容一班演員的精彩演出。

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被催單身「脫單」

而華仔、彭于晏和劉雅瑟分別成為現場觀眾的焦點。彭于晏更被主持當眾催婚，當Eddie跟現場觀眾打招呼時，祝大家單身的早日「脫單」找到另一半，且很順口的以普通話以「行」字喊出電影口號：「潛行！潛行！明年愛情一定行！」

怎知主持即對他調笑說：「你先看看你自己吧！」這一沖的說話Eddie只能靦腆的以笑回應，不敢多說甚麽，場面搞笑，立時成為最「狠」的笑點。

錢嘉樂讚彭于晏身手好

向來佻皮搞鬼的Eddie是團隊中的開心菓，前兩天路演有一位觀眾跟他互動時，對方要求Eddie跟他說一句：「彭于晏你好！」最初他也莫名其妙，後來才知原來那位觀眾跟他同名同姓，名字也叫彭于晏，讓他感到意外驚喜，兩人互動後，其他觀眾立持起哄說自己叫甚麼江門彭于晏，自稱來自不同地方的「彭于晏」也紛紛現身叫囂，最後連西安劉德華又出現了，現場氣氛一時熱鬧起來。

而任動作導演的錢嘉樂也點名Eddie，經過這次在戲中合作後，原來他的身手真的不錯，絕對可以成為新一代的「動作擔當演員」，給錢這一說，Eddie馬上動起來，一下子來一個翻滾吧Eddie的動作，華仔我在眼內也笑說：「輸給你了！」動作快捷敏銳，不愧是電影中「狠」動感的演員。

劉雅瑟反撃林家棟

華仔在首映禮上戴著角色中的黑框眼鏡現身，當觀眾指他為甚麼在戲中要那麼「狠」的手段對身邊的朋友，他二話不說把眼鏡除下，笑著為自己辯說：「除下眼鏡的我就是一個暖男了，你問我身邊的劉雅瑟便知道！」現場的華仔fans即掌聲和應。而電影《流浪地球》的導演郭帆現身捧場。

提到這次成為華仔戲中的太太，劉雅瑟很滿足的說：「沒想到我能夠夢想成真，而且可以跟家棟哥來一次反擊。因為之前跟家棟合作《智齒》不停給他虐打，連正眼看他也敢，但這次不同，我可以抬頭看他，因為我是他的「大嫂」，華哥的太太！」

連家棟也沒想到戲裡面原來最「狠」的角色竟是她，也不禁大聲喊她一句「大嫂」，把雅瑟樂翻。

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