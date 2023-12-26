【本港天氣】未來數天氣溫逐步回升　 除夕及元旦的氣溫介乎16-24度

▲ (朱永倫攝)

聖誕假期期間，本港天氣嚴寒，大帽山氣溫更一度跌至零度以下。不過天氣近日有好轉，天文台表示，隨著東北季候風在未來一兩日逐漸緩和，華南沿岸地區氣溫回升，預料除夕及元旦的氣溫介乎16-24度。

天文台表示，一股較潮濕的偏東氣流會在本週後期影響廣東沿岸，該區天氣和暖。預料另一股乾燥的東北季候風會在星期日抵達華南沿岸，隨後數日該區早上清涼，日間天色明朗。

天文台預測，今日初時天晴及乾燥。今早雲量較多，天氣清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低幾度。日間部分時間有陽光，最高氣溫約22度。吹和緩東至東北風。隨後兩三日及除夕部分時間有陽光，天氣和暖。九天天氣預報則顯示，周三最低氣溫為16度，其後逐步回升至18度或以上，除夕氣溫介乎18至24度，元旦及其後數日氣溫徘徊於16至20度左右。

天文台早前於天氣隨筆中表示，雖然過去一星期香港寒風凜凜，不過在氣候上仍未達極端水平。若冬季季候風令本港市區氣溫在一兩日內急劇下降至嚴寒水平，加上風力達烈風程度的話，方可稱得上是極端寒潮。據統計，自1991年以來香港曾4次受極端寒潮侵襲，對上一次發生在2016年1月，該次極端寒潮把整個華南地區「急凍」。參考天文台當時的日際最低氣溫，兩日內急跌了8.1度，而在1月24日更錄得最低氣溫3.1度，是該站自1957年以來的最低紀錄。

▲ (梁偉榮攝)

▲ (梁偉榮攝)

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責任編輯：陳展棋