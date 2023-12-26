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香港小姐丨何泳芍拍《開卷》屈Patrick Sir找數　Honey既能文青又能狂野可塑性高【多圖】

娛樂 19:03 2023/12/26

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

書店內不少推介書籍，早前Patrick Sir與Honey都在《開卷》曾介紹。

由林溥來（Patrick Sir）帶領一班J2ers何泳芍（Honey）、伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB）主持J2長壽節目《開卷》，早前出發往台灣拍《開卷》台灣篇。

在昨晚（12月25日）播出首集台灣之行，節目中見一行4人天未光就抵達機場，各人特別是Patrick Sir帶了大量好書到當地交流，所以未出發行李先超重。

昨晚《開卷》台灣篇首集，Patrick Sir帶各人來到「晴耕雨讀」書店，意思是晴天就耕作，雨天用來讀書。拍攝當日正好下雨，非常應景讀書。

入到書店書香味、木味撲鼻而來，營造出良好的讀書氛圍。而最令Patrick Sir同Honey驚喜的是，店內有幾本推介書，竟然同他們早前在節目中介紹的不謀而合，其中一本《天才之思考》正是Honey送給粉絲那一本，令她非常驚喜︰「覺得我哋真係好有taste呀。」

【港女野人】胡美貽工作不獲家人諒解感委屈　何泳芍哽咽回憶曾患暴食症

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台灣之旅滿載而歸

今集介紹日本翻譯小說《三千圓的用法》，Patrick Sir透露該書熱賣90萬冊，並改編成電視劇，適合20多歲以上女仕閱讀︰「故仔透過兩姊妹點樣用嫲嫲每年畀嘅3千日圓（約165港元）壓歲錢，講出唔同世代對用錢嘅概念。」

Honey接受訪問時提到今次台灣之行是滿載而歸，她自爆是最豐收的一位，共買了10多本書，她得戚的說︰「十幾本書，大部分都唔係我畀錢嘅，因為我哋有個環節喺書店入面揾一本書嚟介紹，介紹得好Patrick Sir就會買畀我哋，所以Patrick Sir肉赤啲。《開卷》拍咗一年幾，期間都『屈』咗Patrick Sir買咗好多書畀我。」

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何泳芍身材健美

其實2018年香港小姐入行的Honey能文能武，本身為潛水教練的Honey擁有健康膚色及健美身材，素有美人魚之稱。

向來熱愛運動，除潛水行山外，近日更喜歡上做Gym，不時在社交網分享做Gym片段，當中有一次她穿超緊身Sport bra上陣拍片，盡展好身段獲網民大讚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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