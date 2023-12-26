【歡度聖誕】旺丁不旺財飲食零售業齊叫苦　內地客：預算僅消費數千元

▲ 一連4日的聖誕長假期即將結束。（梁偉榮攝）

聖誕連假港人外遊多，訪港旅客少。餐飲業黃家和走訪廟街夜市指現場擠擁，但旅客打卡不消費；亦有內地客表明來港捧張學友紅館騷，卻僅預算花費數千元，消費力遠遜往年。飲食零售業齊叫苦，旺丁不旺財。黃家和稱，餐飲聖誕檔期生意額按年跌逾1成；酒吧業界更稱生意按年跌3成；零售業生意亦差過預期，籲改善服務態度。

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通關復常後首個聖誕旺季，香港餐飲聯業協會會長黃家和日前到過廟街夜市，形容氣氛很好，擠得水洩不通，「行咗20至30呎就太迫，要離場。」他留意到，部分旅客只在外圍打卡，而不消費，認為要將夜市氣氛推展至橫街窄巷，以至佐敦全區。

黃家和續稱，港人趁長假期北上，也受外遊計劃影響，還有香港經濟不景，使今年平安夜和聖誕生意額，分別僅錄約3.8億元和3.5億元，較去年日均約4億元跌逾1成，「只有尖沙咀或較旺場，其他區甚至較平日靜」。

TOPick記者亦於佐敦訪問內地客來港計劃。賴先生與太太來自廣東肇慶，專程來港捧張學友，可是只逗留一天順道購物，預算僅消費數千元。至於來自河北的許先生與太太，僅留港一晚，打算參觀山頂及香港故宮，預算消費約1萬元，抱怨香港物價應可便宜一點。還有留港3日的李先生坦言，僅打算花數千元，期望食肆可改善服務態度。

酒吧業協會主席錢雋永也指出，今年市民多外遊且手緊，高消費人士去年可花達千元，但今年僅捨得花500元以下，結果酒吧業聖誕生意按年跌3成。他分析稱，去年聖誕節前政府放寬社交防疫措施，加上當時未完全通關，市民留港「瘋狂消費」，結果出現落差。

自由黨邵家輝說，聖誕整體零售表現一般，例如珠寶業界預期生意額按年增約10%，但結果僅跟去年持平。他認為服務業與關口人員，應改善服務態度「畀多啲笑容」，讓旅客一踏入香港就有良好感覺。

香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠亦說，雖然本港氣溫驟降，多市民購買禦寒衣物，令服裝店生意增3成，惟整體屬「旺丁不旺財」，市民和旅客均較以往手緊。

展望下周日（31日）除夕，黃家和預計除夕餐飲生意仍遜去年同期，整體生意額約3.8億，比去年4.2億跌約9.5%，但料比聖誕好，「長假期完結大部分外遊市民回港，北上市民亦多即日來回，有望帶動人流」，亦期望歷年最大規模的元旦跨年倒數煙花可吸引內地遊客來港，「搞活」經濟。錢雋永則說，元旦是周一要上班，相信市民除夕大多留港，其經營的10多間酒吧晚上9時後預約已爆滿，料生意和人流均較聖誕多2成。

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記者：梁薾心、黃傑偉