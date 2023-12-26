【歡度聖誕】黃傑龍：聖誕餐飲生意達去年「十足」　新地15大商場營業額按年增20%

▲ 一連4日的聖誕長假期即將結束。（新地圖片）

一連4日的聖誕長假期即將結束，株式會社有限公司主席及行政總裁黃傑龍稱，聖誕生意達去年9成，甚至「十足」，形容雖然聖誕長假期很多港人外遊，但亦有旅客訪港，本地飲食市場沒因此變得蕭條，又稱本港股市及樓市疲弱，令市民日常採取審慎消費態度，但非無經濟能力，到了大時大節，加上適逢打工仔年尾憧憬加人工，仍會外出消費，相信除夕生意亦會保持理想。

對於有業界指今年人均消費較過去少，黃傑龍說，2017和2018年本港經濟好，恆指升勢凌厲，出入境總人次創歷史新高，「大家都買貴嘢、買靚嘢」，但現時大環境欠佳，餐廳商舖均推出優惠、追求性價比高，故人均消費必定較少。

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另外，新鴻基地產執行董事馮秀炎說，新地15大商場人氣熱鬧，4日聖誕假期人流按年升20%至30%，營業額較去年增20%，當中時裝、電器商戶在寒流刺激下有15%至20%營業額升幅；有精品朱古力品牌則透露今年多款聖誕禮籃、禮盒等大受歡迎，一半款式早在本月中售罄，聖誕銷情按年至少升10%。另有金飾租戶指婚嫁用龍鳳手鐲、節日送禮用精品珠寶較去年好賣，人均消費至少1萬元起；不少餐廳則早在節日前訂滿，營業額按年料有20%至30%增幅。

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記者：梁薾心