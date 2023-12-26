【垃圾堆積】「綠在紅磡」聖誕休息門外堆垃圾山 環保署向營辦團體發信敕令妥善清理
環境保護署（環保署）十分關注「綠在紅磡」在過去的聖誕節假期後出現大量回收物堆積門外的情況，得悉事件後即時責令營辦團體改善，營辦團體亦已於今早（26日）清理所有置於其門外的回收物。
環保署發言人表示：「由於本署早前已發出指引，要求各營辦團體於假期期間特別留意和處理可能出現回收物堆積問題，本署會就此事件向『綠在紅磡』營辦團體發警告信，並要求他們確保不能再有同樣情況。」
為免同類事件再發生，環保署會要求所有「綠在區區」營辦團體未來必須在假期期間提供額外服務，定時清理置於門外的自助回收籠／回收箱內的回收物，同時亦必須提升閉路電視的遠距離監控功能，加強監察設施門外情況，確保能適時安排員工清理門外回收物。
為配合明年都市固體廢物收費（垃圾收費）的實施，環保署持續擴展社區回收網絡「綠在區區」，以加強地區回收配套設施。除聖誕節和農曆新年假期外，所有「回收便利點」（現時共有33個，包括兩間在葵芳邨及大窩口邨的小型「回收便利點」）全年開放，營運時間為早上9時至下午7時。在非營運時間內，各「回收便利點」均在門外設置回收籠／回收箱提供自助回收服務，方便使用者。
環保署亦提醒市民，雖然在營運時間外仍可將回收物放進置於「綠在區區」設施門外的自助回收籠／回收箱，但當回收籠／回收箱已滿時，市民應避免把回收物放在門外甚或街上，一同支持乾淨回收，以免對附近居民及環境造成影響。
各「綠在區區」設施的營運時間資料可瀏覽網站，以及各設施的Facebook專頁。
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記者：黃穎津